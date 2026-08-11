Mercado de fichajes: a la U le llega una millonaria oferta del cielo por una de sus grandes promesas

El cuadro azul podría hacer crecer sus arcas con una inesperada venta a horas del cierre del libro de pases en Chile.

Universidad de Chile goza con el mejor momento de la temporada y está en racha de victorias en la Liga de Primera, por lo que no le pierde pisada al líder Colo Colo, aunque está a 12 puntos.

Justo cuando la U viene en alza, y a dos días del cierre del libro de pases del fútbol chileno, puede perder a una de sus figuras, ante una jugosa oferta del extranjero.

Una de las grandes novedades del elenco laico en la temporada 2026 es el joven volante argentino de 21 años Lucas Barrera, quien podría estar viviendo sus últimos días en el CDA.

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Estudiantes de La Plata quiere a Lucas Barrera

El mediocampista se ganó la titularidad y sigue creciendo con el entrenador Fernando Gago, situación que despertó el interés del fútbol argentino, donde fue formado el jugador laico.

El periodista Rodrigo Arellano dio a conocer que Estudiantes de La Plata tiene en la mira a Lucas Barrera, y estaría dispuesto a pagar 4 millones de dólares por el jugador. Una jugosa oferta, casi irrechazable.

Lucas Barrera se puede ir de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

En el pasado, Talleres de Córdoba ya intentó fichar a Barrera, sin embargo, en Azul Azul desecharon la opción del equipo que actualmente dirige Jorge Sampaoli.

El libro de pases se cierre el jueves, por lo que la U no podría reemplazar a Lucas Barrera y tendría que quedarse con el plantel que tiene para el cierre de la temporada.

En síntesis

Estudiantes de La Plata busca fichar al volante de Universidad de Chile Lucas Barrera .

busca fichar al volante de Universidad de Chile . El club argentino ofreció 4 millones de dólares por la figura de 21 años.

por la figura de 21 años. Universidad de Chile no podría reemplazar al jugador tras el cierre de pases el jueves.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera