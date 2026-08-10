Un histórico jugador de la U conversó con Redgol para relatar el duro golpe de ver lejos al tocopillano; ahora le cierran la puerta.

Se acabó una teleserie para los hinchas de Universidad de Chile, donde en las últimas horas se ha confirmado que el destino de Alexis Sánchez lo llevará a ser jugador en la MLS.

El tocopillano dejará atrás 18 años en Europa para pasar a ser la nueva estrella del Montreal, con un contrato por dos temporadas que lo alejan de uno de sus sueños.

Con esta decisión, parece ponerle una lápida a la opción de venir a jugar a Universidad de Chile, algo que tuvo la primera reacción desde el mundo azul que se decepcionaron del goleador.

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Chico Hoffens se despide para siempre de Alexis en la U

Fue Héctor Hoffens quien conversó con Redgol, quien de inmediato mostró su disgusto por la opción de Alexis Sánchez, quien no llegará a Universidad de Chile para llegar a la MLS.

“Es algo totalmente diferente de que le gusta, que le gusta mostrarse, salir, allá estará mas privado, ojala rinda. Me da lata, porque cuando uno dice que es hincha, quiere llegar y quiere jugar, fue de la boca para afuera, no del corazón. que se vaya a Tocopilla un rato largo“, lanzó con todo.

En ese sentido, Hoffens asegura que es un duro golpe a los que estaban ilusionados, por lo que ya se da vuelta la página ante inesperada decisión: “No me lo esperaba, es que de ninguna manera, yo esperaba que llegara a la U”.

Por lo mismo, le cierra las puertas si en un año más cambia de opción: “Yo creo que es tarde si es otro año, a todos nos pasa la cuenta la edad, así que que le vaya bien por Canadá”.