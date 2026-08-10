Fueron 18 años donde jugó en cuatro de las principales ligas del Viejo Continente, ganando títulos y convirtiéndose en leyenda. Así fue su paso.

Es un hecho. El delantero Alexis Sánchez continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS), pues se convertirá en nuevo jugador del CF Montréal. Con esto, el chileno pone término a su extensa y exitosa trayectoria en Europa.

Fueron un total de 18 años, desde su arribo al Udinese con apenas 20 hasta su última etapa en Sevilla, donde anotó el gol que los salvó del descenso. Un recorrido prodigioso, donde consiguió goles, títulos y el respeto de sus pares e hinchas.

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Los números que deja Alexis Sánchez en Europa

693 partidos disputó el Maravilla en los siete equipos que jugó en cuatro ligas del Viejo Continente: la Serie A de Italia (Udinese e Inter de Milán), la Premier League de Inglaterra (Arsenal y Manchester United), la Ligue 1 de Francia (Olympique de Marsella) y La Liga de España (Barcelona y Sevilla).

Alexis Sánchez estuvo en cancha durante 43.242 minutos en las canchas, donde convirtió nada menos que 198 goles y realizó 114 asistencias. Además de recibir apenas tres tarjetas amarillas y una sóla expulsión, con los de Friuli en 2009.

En cuanto a su palmarés, el tocopillano ganó en Europa un total de tres títulos de liga (2 con Inter y 1 con Barcelona), una Copa del Rey (con los catalanes), dos FA Cup (con Arsenal), una Coppa Italia (en Inter), una Supercopa de Europa, dos Supercopa de Italia, tres Supercopa de España, tres Community Shield y el Mundial de Clubes. 17 campeonatos.

En síntesis