El defensor del Barcelona fue una vez más figura en el cuadro hispano, que venció a Francia por 2-0 y se instaló en el juego decisivo de la Copa del Mundo. Enfrentó todo con una calma pasmosa que sorprendió a varios periodistas.

Parecía que Pau Cubarsí había ganado un partido cualquiera con la selección de España y no la semifinal del Mundial 2026. El equipo adiestrado por Luis de la Fuente dio una exhibición de fútbol y superó por 2-0 a Francia para ganar su derecho de jugar el duelo decisivo en este torneo.

El zaguero central de 19 años que pertenece al Barcelona de su país formó una dupla prácticamente infranqueable con Aymeric Laporte. Prueba de eso es que Unai Simón, golero titular del cuadro hispano, ha recibido apenas un gol en el certamen.

“Estamos muy contentos de todo el trabajo del equipo. Sabíamos que sería muy complicado, tienen jugadores espectaculares. Pero nosotros también. Somos una gran familia, apretamos como nunca. Y estamos muy orgullosos”, afirmó el defensor culé.

Pau Cubarsí y Unai Simón, dos bastiones de la solidez de España en la Copa del Mundo. (Lars Baron/Getty Images).

De hecho, su extrema calma ante esta victoria sorprendió a la prensa. Y le consultaron directamente a Cubarsí por eso. “Soy bastante tranquilo, estoy muy contento por dentro. Con mi familia y con el equipo en el vestuario celebramos como nunca y vamos a celebrar”, reconoció el marcador.

“Sobre todo, gritos, alegría y euforia. Todo al máximo de celebración. Hicimos un partido espectacular. Estamos en una final del mundo e iremos a por todas. Vienen días especiales, el sueño sigue vigente. Vamos a Nueva York con muchas ganas de ese partido”, agregó el prometedor Pau Cubarsí, quien ya es una realidad pese a su juventud.

Kylian Mbappé no pudo contra la defensa de España: Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella, que no sale en la foto, dejaron en 0 la portería de Simón. (David Ramos/Getty Images).

La final del Mundial para el jugador surgido en las inferiores blaugranas la graficó él mismo. “Es un sueño cumplido. Estoy muy orgulloso y por mi familia, que puede estar acompañándome cada día. Todo se lo debo a ellos, han estado acompañándome siempre”, manifestó Cubarsí, quien dejó un recado para los críticos.

“Es de las cosas más importantes en el fútbol. Tener la portería en cero ayuda muchísimo. Había un poquito de run run porque no estábamos bien, pero hemos callado muchas bocas. Estamos en el final y hemos recibido un gol. Es mérito de todos”, apuntó el bastión hispano.

ver también DT de España le mete miedo a Argentina o Inglaterra para la final: “El mejor equipo del mundo”

Cubarsí, figura de España en el Mundial 2026: “Prefiero jugar, hablar me pone nervioso”

Pau Cubarsí ha sido un puntal de España en el Mundial 2026 y reconoció que las ruedas de prensa y el contacto con los periodistas no le resulta tan fácil como jugar fútbol. También habló de su juventud. Con 19 años es uno de los zagueros top del torneo.

“Estoy muy contento. Soy muy joven para vivir esto que estoy viviendo. También Lamine (Yamal). A la gente de 19 años que no ha dado el paso, que espere. El fútbol hay que disfrutarlo, esperen que las cosas llegan. Les animo a que sigan luchando por sus sueños”, aseguró Cubarsí.

Pau Cubarsí intenta animar a Desire Doué de Francia. (Shaun Botterill/Getty Images).

Luego del triunfo hispano, el jugador del Barça se dio el tiempo de consolar a Desiré Doué, quien en la segunda parte reemplazó a Bradley Barcola. “El mérito es de los que juegan y están en el banquillo porque entrenan a tope y te hacen ser mejor futbolista”, expuso Cubarsí.

“No damos patadas a destiempo, sabemos ganar y perder. Es lo más bonito del fútbol. Prefiero jugar en el campo que hablar aquí, me pongo un poco más nervioso. Siempre tengo los pies en el suelo, mi familia, mis amigos y mis compañeros me ayudan en este aspecto”, agregó el defensor.

Añadió que “les agradezco. Iremos por todo para ganar la final del mundo. Que venga el que venga, el que dios quiera. Ahora nos vamos a descansar, estirar piernas y el viaje largo. Ya estudiaremos quién tenga que venir”. Como se entiende, Cubarsí no quiso elegir entre Argentina e Inglaterra como contendor en el juego por el trofeo.

ver también ¿Se ven las caras en la final? La reacción de Argentina tras la victoria de España sobre Francia en el Mundial 2026

Revisa el compacto del triunfo de España vs Francia