El goleador del cuadro español, autor de cinco tantos en este certamen, mostró una tranquilidad pasmosa luego de ganar el boleto al duelo decisivo de la Copa del Mundo. Aunque sabe que están ad portas de un hito imborrable para todos. ¡Se acordó hasta de Vozinha y Cabo Verde!

Mikel Oyarzabal abrió el camino de España en el triunfo ante Francia que instaló al elenco rojo en la gran final del Mundial 2026. El atacante llegó a cinco goles tras convertir el penal luego de la falta que Lucas Digne le hizo dentro del área a Lamine Yamal.

A pesar de que el portero francés Mike Maignan adivinó el lado, no pudo llegar siquiera a hacer contacto con la pelota. Todo se coronó con un golazo de Pedro Porro, quien además fue condecorado como el mejor jugador del encuentro. Oyarzabal no escondió su orgullo.

“Todo el mundo va en una misma dirección con la misma idea, conscientes de lo que es importante: poner lo que cada uno tiene y puede dar al servicio del colectivo. Inmensamente feliz, es algo que ni te imaginas cuando eres pequeño”, manifestó el ariete hispano, autor de cinco tantos en este certamen.

El penal con que Oyarzabal adelantó a España ante Francia. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

El delantero de la Real Sociedad profundizó en esa alegría. “Si tienes oportunidad de viajar a ver algún partido de un Mundial cerca de casa, nadie lo hubiera imaginado y podemos decir orgullosos que estamos en una final”, apuntó el futbolista de 29 años oriundo de Eibar.

Y coincidió con Pau Cubarsí, el joven zaguero que no ha cumplido ni la veintena de años, por la tranquilidad para afrontar esta victoria. “La felicidad la llevamos por dentro, el orgullo también. Estamos inmensamente felices de lo que estamos consiguiendo, pero tener esa calma que transmitimos es bueno para lo que viene”, dijo Oyarzabal.

De todas maneras, está consciente de la fase decisiva que alcanzó España. “Sabemos dónde estamos: a un pasito de conseguir algo histórico que nadie de nosotros se imaginó”, manifestó el futbolista que milita en la Real Sociedad desde la campaña 2016.

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Oyarzabal recuerda a Cabo Verde y el show de Vozinha tras alcanzar la final del Mundial 2026 con España

Es tal el temple de Mikel Oyarzabal y de España tras asegurar un lugar en la gran final del Mundial 2026 que se acordaron del frustrante debut en el torneo. El mismo día en que Vozinha se presentó como candado y logró su furor en las redes sociales.

“Estamos igual de tranquilos que el partido ante Cabo Verde el 15 de junio, cuando las cosas no salieron bien. Calmados y confiando en lo que podemos hacer”, apuntó Oyarzabal, quien aludió a ese empate sin goles frente al cuadro africano que fue eliminado por Argentina en un partido que estiraron hasta el alargue.

Mikel Oyarzabal enfrenta la marca de Steven Moreira de Cabo Verde. (Buda Mendes/Getty Images).

Agregó que “en España toda la gente que está apoyando detrás de nosotros, no somos del todo conscientes. Al igual que pasó en la Euro. Cuando vuelves allí te das cuenta de lo que supone. Estamos muy felices, ojalá se pueda dar”.

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