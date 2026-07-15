Esto dijo Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, sobre el choque contra Lionel Messi y Argentina en el Mundial 2026.

Se viene otro emocionante día en el Mundial 2026. Este miércoles 15 de junio, Inglaterra y Argentina chocan en semifinales de la Copa del Mundo, y definen quién enfrentará a España por la gran corona.

En la previa, Thomas Tuchel se refirió a lo que tienen que hacer los Tres Leones para derribar a los campeones del mundo. En específico, se refirió a cómo enfrentar a Lionel Messi.

“Estaba pensando en esto… ¡Sí, haremos una marca al hombre a lo vieja escuela!”, dijo de entrada. “No estoy seguro de si llevaremos a cabo la idea, pero se me pasó por la cabeza“, contó.

“Todo el mundo sabe los lugares donde quiere aparecer. Si analizas los partidos, ves las cosas más rápido. La pelota le cae a él y encuentra el hueco. Hemos detectado algunos patrones en sus partidos, pero si se cierra ese patrón, encontrarán uno nuevo. Es muy singular jugar contra los campeones vigentes y contra Lionel Messi”, explicó el DT.

Esto dijo Thomas Tuchel antes de enfrentar a Argentina | Getty Images

“Cuando Messi tiene el balón…”: DT de Inglaterra analiza el choque contra Argentina

El entrenador de Inglaterra solo tuvo elogios para Lionel Messi. “Es increíble cómo lidera a este equipo. ¿Quién soy yo para hablar de eso?. No me quedan palabras para describir semejante logro. Él es simplemente el líder y el jugador clave en cualquier equipo en el que juegue”, dijo.

“Cuando Messi tiene el balón, empieza el movimiento. La ejecución técnica del suministro de balones a Messi es del más alto nivel. Hay mucho que cuidar. Estamos aquí para jugar a nuestra manera e imponer nuestro estilo. Sabemos lo difícil que es, pero estamos preparados“, cerró.