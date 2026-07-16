El otrora asesor de la ex Primera Ministra Margaret Tatcher fue quien exigió a la máxima categoría del fútbol inglés medidas contra los trasandinos.

La situación se está yendo demasiado lejos. A raíz de la actitud que tomaron los futbolistas de Argentina, que tras vencer a Inglaterra en semifinal del Mundial 2026, mostraron la bandera Las Malvinas son argentinas, en suelo británico exigen venganza.

Más allá de los posibles castigos que la FIFA le dará a los jugadores tras la cita planetaria, en el Reino Unido quieren ir más allá. Nils Gardiner, ex asesor de Margaret Thatcher, otrora Primera Ministra inglés, exige echar a los trasandinos de la Premier League.

“Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición antibritánica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, expresó el analista de política exterior en su cuenta de X tras la polémica en el Mundial.

ver también Infantino no perdona: FIFA castigará a jugadores y técnicos que critiquen Mundial 2026

¿Qué argentinos podrían salir de Premier League tras el Mundial?

Si en Inglaterra llegan a concretar esta ridícula medida, los principales apuntados como responsables de exhibir la bandera son los centrales Cristián Romero y Lisandro Martínez, actuales futbolistas de Tottenham Hotspur y Manchester United, respectivamente.

El tema es que hay otros futbolistas argentinos en este Mundial que podrían ser víctimas de este petitorio, como son el arquero Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa), el defensor Marcos Senesi (Tottenham), más los volantes Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández y Valentín Barco (Chelsea).

Una nueva polémica que atraviesa el aspecto futbolístico y que genera un manto de incertidumbre para la Final de la Copa del Mundo, donde la Albiceleste enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 15:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis