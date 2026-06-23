El defensor argentino fue seguido por varios clubes de la Premier League tras la complicada temporada del Tottenham, pero ya habría tomado una decisión sobre su futuro.

Mientras el Mundial 2026 entra en una etapa decisiva, el mercado de fichajes continúa generando noticias en Europa. Una de las más llamativas tiene como protagonista al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, quien habría tomado una importante decisión sobre su futuro.

El Tottenham viene de completar una temporada para el olvido. Los Spurs estuvieron comprometidos durante gran parte del campeonato con la lucha por evitar el descenso y recién lograron asegurar su permanencia en la Premier League durante las últimas jornadas.

Este complejo escenario provocó que comenzaran a surgir rumores sobre una profunda reestructuración del plantel de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecieron como posibles salidas estuvo el del capitán argentino.

Cuti Romero define su destino en Europa

Según informó SportsBoom, el central de la selección argentina le comunicó a la dirigencia del Tottenham su intención de permanecer en el club y ser parte del proceso de reconstrucción que busca devolver al equipo a los primeros puestos de la Premier League.

La decisión llama la atención, ya que además del mal momento de los Spurs, Romero también atravesó momentos complejos a nivel personal y deportivo.

Uno de los más comentados ocurrió en enero de este año, cuando fue sancionado por la Federación Inglesa (FA) con un partido adicional de suspensión y una multa de 50 mil libras esterlinas (cerca de 55 mil euros).

El jugador tomó una decisión sobre su futuro. (Photo by Luke Walker/Getty Images)

La medida fue adoptada luego de que el defensor argentino fuera acusado de mantener una “conducta agresiva” y de retrasar su salida del terreno de juego tras ser expulsado en el encuentro frente al Liverpool.

Pese a ello, el defensor de 28 años considera que todavía tiene asuntos pendientes en el norte de Londres. Tras cuatro temporadas en el club y con contrato vigente hasta 2029, el campeón del mundo con Argentina quiere seguir siendo una pieza fundamental del proyecto.

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Romero disputó 23 encuentros de Premier League durante la última temporada y aportó cuatro goles desde la defensa.

Interés desde la Premier League

Su continuidad no ha pasado desapercibida en Inglaterra. De acuerdo con el reporte, clubes como Manchester United, Brentford y Crystal Palace siguen de cerca la situación del argentino.

Sin embargo, la prioridad del exjugador de Atalanta y Genoa sería continuar en Tottenham. Eso sí, fuentes cercanas aseguran que el zaguero espera señales claras respecto al proyecto deportivo, especialmente en materia de refuerzos y planificación a largo plazo.

Romero se pierde el partido contra Jordania

El jugador fue sustituido en el duelo contra Austral por un golpe en la rodilla derecha, por lo que fue sometido a estudios médicos para evaluar su evolución.

Debido a esto, el jugador quedó descartado del próximo duelo en el Mundial 2026 contra Jordania. Sin embargo, podría regresar en los dieciseisavos de final, donde los trasandinos ya clasificaron.