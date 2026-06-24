Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la opción de que el delantero regrese al club en este mercado invernal.

El nombre de Jordhy Thompson ha tomado mucho protagonismo en Colo Colo en estos últimos días. La opción de que el atacante de 21 años vuelva al club que lo formó está latente, algo que está siendo analizado dentro del Cacique.

Y es que el deseo de Fernando Ortiz por sumar un extremo, sumado a las ganas del propio atacante por regresar tras dos años y medio en Rusia, hacen que la operación sea casi un match perfecto.

Esto fue abordado por Aníbal Mosa, quien tras la reunión de directorio de esta jornada aseguró que para nada están cerradas las puertas para un hipotético regreso de Thompson al Popular en este mercado.

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Mosa se abre a tener a Thompson de vuelta en Colo Colo

El dirigente declaró a los medios que “nosotros no le cerramos la puerta a nadie, absolutamente a nadie. Nos sentimos orgullosos de que tanto jugador esté interesado en venir a Colo Colo, es lo que genera este club. Pero no le cerramos la puerta a nadie”.

Para finalizar, el timonel albo descartó que las polémicas del jugador en el pasado, donde destacan un par de episodios de violencia de género, sean un impedimento para un posible acuerdo.

Jordhy Thompson se marchó de Colo Colo tras un par de delicados episodios de violencia de género con su ahora actual esposa, Camila Sepúlveda. | Foto: Photosport.

“Ha tenido un cambio importante Jordhy. Pero no quiero hablar de nombres. Lo importante es que el directorio y el cuerpo técnico estamos en la misma sintonía. Queremos potenciar el equipo y seguir con este tranco positivo que estamos teniendo ahora”, concluyó.

Jordhy Thompson jugó en la temporada 2025/26 con el FC Orenburg un total de 31 partidos, siendo 28 por la Premier Liga y tres en la Copa de Rusia. En ellos se matriculó con cinco goles y dio seis asistencias en 2304 minutos de acción.

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En síntesis