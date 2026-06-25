El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, reconoció que están en la búsqueda de un arquero para el segundo semestre.

Colo Colo sale a la cancha este jueves para jugar con O’Higgins por la Copa Chile, sin embargo, todos los focos del cuadro albo están puestos en la Liga de Primera, torneo que lidera a placer con 10 puntos de ventaja.

El Cacique fue por paliza el mejor equipo de la primera rueda, y espera en los restantes 15 fechas mantener el nivel, aunque para eso el entrenador colocolino, Fernando Ortiz, ya avisó que necesitan fichajes.

Uno de los situaciones prioritarias para el Tano es reforzar la portería, ya que pretende que llegue un arquero de experiencia para que le pelea el puesto al titular Gabriel Maureira, quien tomó el puesto luego de la grave lesión de Fernando de Paul.

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Julio Rodríguez quiere que llegue un nuevo arquero a Colo Colo

Alguien que conoce el puesto de arquero de memoria es Julio Rodríguez, ex meta y preparador de porteros, quien en diálogo con RedGol aprobó la idea del Tano sobre un nuevo golero para Colo Colo.

“Yo creo que Colo Colo sí debe de tener un arquero de renombre, porque da mucha más seguridad. Es cierto que los arqueros probados rinden más que los jóvenes, la experiencia le da un plus sobre el resto”, dijo Hulk.

Luego, Rodríguez alabó las condiciones del chico Maureira, sin embargo, cree que la llegada de un portero de mayor recorrido puede ser clave para Colo Colo a la hora de pelear el título.

Gabriel Maureira asumió la titularidad obligada en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo creo que Maureira tiene hartas condiciones pero le falta madurar todavía, le faltan cosas que todavía no tiene, que le pueden pasar la cuenta a Colo Colo en general”, puntualizó el especialista.

“No se ha mostrado tan seguro en en el juego aéreo, especialmente, porque ha dado varios rebotes que le pueden costar caro al equipo en una definición cerrada. Esas son las cuentas que saca el entrenador”, cerró Julio Rodríguez.

Colo Colo y los directivos de Blanco y Negro ya miran el mercado para fichar a un arquero, de car al cierre de la temporada 2026.

En síntesis

Fernando Ortiz busca fichar un arquero de experiencia para la temporada 2026.

busca fichar un arquero de experiencia para la temporada 2026. Colo Colo lidera el torneo de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja.

lidera el torneo de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja. Julio Rodríguez aprobó la idea de contratar un portero de renombre para el club.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile?

El partido de Colo Colo ante O’Higgins por la Copa Chile se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 19:30 horas en el estadio Monumental.