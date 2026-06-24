El DT de Colo Colo ha esbozado que necesita un nuevo arquero para el segundo semestre. La juventud de Maureira no lo convence.

Colo Colo se prepara para la segunda patita del año. El cuadro popular está en un buen momento, considerando que están en la cima de la Liga de Primera 2026, sin ningún rival que le haga realmente el peso en la tabla.

Pese a ello, hay que asegurar bien el segundo semestre. Eso lo saben en Colo Colo y, por ende, pretenden mover un par de fichas para traer refuerzos y tener un equipo más en la idea del técnico.

Fernando Ortiz ya lo declaró. Lo que quiere es traer otro arquero, porque pretende tener un meta de experiencia en su plantel. Esto, pese a que Gabriel Maureira ha tomado bien el puesto, tras la lesión de Fernando De Paul.

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Le pegan a Ortiz por no darle confianza a Maureira

El técnico albo declaró que quiere a un arquero. “Quizás, sea bueno. Enfrentar seis meses definitorios con un joven en la portería es algo que me preocupa“, señaló el DT de Colo Colo. Esto fue criticado en Pauta de Juego.

“Si no te gusta el cabro chico, levanta la mano y di que no te gusta. Pero, no estés mintiendo, si ataja un montón. En vez de darle palmaditas en la espalda, cada vez que le preguntan le tira una mala“, dijo Nicolás Peric, enojado con la actitud del Tano.

“No hay que hacerle caso a un tipo que ni siquiera tiene un contrato firmado él. ¿Qué quiere? ¿Cree que para asegurar su continuidad necesita un arquero de jerarquía? ¿Qué tiene de malo el cabro chico, si ataja un montón?”, agregó el Loco Peric.

“Siempre encuentra algo. Que si viene otro, que no sé qué. Si vas a buscar otro arquero es para que juegue. No se puede así. Lo que hay que hacer es potenciar a los jóvenes y no estar matándolos. Ortiz lo único que quiere es que le renueven“, cerró el ex portero.

Ortiz parece no confiar en Maureira | Photosport

En resumen…

El club Colo Colo lidera la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

lidera la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. El entrenador Fernando Ortiz busca contratar a un guardameta de experiencia para el segundo semestre.

busca contratar a un guardameta de experiencia para el segundo semestre. El exarquero y comentarista Nicolás Peric criticó la postura del director técnico hacia el juvenil Gabriel Maureira.