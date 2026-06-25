Con tres selecciones con opciones de terminar líderes se disputa la última fecha del grupo. Los naranjas llegan como punteros.

El Mundial 2026 vive la última jornada de un peleado grupo donde tres países llegan con opciones de cerrar como líderes. Por eso jugarán a la misma hora, con Países Bajos a la cabeza, enfrentando a Túnez.

Los naranjas llegan líderes con cuatro puntos, pero mejor diferencia que Japón, quien tiene las mismas unidades. Justamente, los nipones jugarán ante Suecia a la misma hora, con los escandinavos terceros con tres unidades.

Por eso habrá que esperar hasta el final para definir a los dos clasificados directos y si el tercero se clasifica como uno de los mejores en su lugar. Países Bajos y Japón corren con ventaja hasta antes de los partidos.

Minuto a minuto de los partidos: