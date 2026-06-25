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Mundial 2026

Minuto a minuto en vivo: Países Bajos vs Túnez y Japón vs Suecia definen el Grupo F del Mundial 2026

Con tres selecciones con opciones de terminar líderes se disputa la última fecha del grupo. Los naranjas llegan como punteros.

Por Nelson Martinez

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Naranjas y nipones llegan como líderes del grupo.
© Getty.Naranjas y nipones llegan como líderes del grupo.

El Mundial 2026 vive la última jornada de un peleado grupo donde tres países llegan con opciones de cerrar como líderes. Por eso jugarán a la misma hora, con Países Bajos a la cabeza, enfrentando a Túnez.

Los naranjas llegan líderes con cuatro puntos, pero mejor diferencia que Japón, quien tiene las mismas unidades. Justamente, los nipones jugarán ante Suecia a la misma hora, con los escandinavos terceros con tres unidades.

Por eso habrá que esperar hasta el final para definir a los dos clasificados directos y si el tercero se clasifica como uno de los mejores en su lugar. Países Bajos y Japón corren con ventaja hasta antes de los partidos.

Minuto a minuto de los partidos:

32' | SIGUE MACHACANDO LA NARANJA MECÁNICA

Los naranjas son líderes momentáneos del grupo y siguen buscando más goles.

Países Bajos 2-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

23' | PAUSA DE HIDRATACIÓN Y PIFIAS DEL PÚBLICO

Cómo ha sido tónica en los hinchas, hay pifias tras la orden para detener el juego por pausa de hidratación.

Países Bajos 2-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

16' | MÁS REÑIDO EL DUELO DE JAPÓN

Mientras Países Bajos le pasa por encima a Túnez, Suecia y Japón no se sacan diferencias.

Países Bajos 2-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

6' ° GOOOOL NARANJA

Brian Brobbey sigue en racha y vuelve a marcar tras sus tantos en el último duelo. Lo ganan fácil los europeos.

Países Bajos 2-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

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3' GOOOL DE PAÍSES BAJOS

Centro de Dumfries y hay autogol de Skhiri en los africanos.

Países Bajos 1-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

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1' | CASI EL PRIMERO DE TÚNEZ

Sorpresa en el área naranja y Gharbi la eleva levemente en lo que pudo ser la apertura del marcador.

Países Bajos 0-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

¡COMIENZAN LOS PARTIDOS!

Se juega en simultáneo rumbo a la definición del grupo F:

Países Bajos 0-0 Túnez

Japón 0-0 Suecia

EQUIPOS A LA CANCHA EN AMBOS PARTIDOS

Ya sin peligro de tormenta en Kansas, Países Bajos vs Túnez están listos para la acción, misma situación que Japón y Suecia en Dallas.

LLUVIA EN KANSAS CITY

El escenario del Países Bajos vs Túnez tendrá lluvia, donde la gente se refugia mientras bajo techo.

FORMACIÓN DE SUECIA

Este es el XI sueco para el encuentro ante Japón:

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LOS ELEGIDOS EN JAPÓN

Los nipones buscan la cima del grupo con este equipo estelar en cancha ante Suecia:

LOS XI DE TÚNEZ

Ya eliminados del Mundial, este es el equipo que parará ante Países Bajos para despedirse con la frente en alto:

FORMACIÓN DE PAÍSES BAJOS

Así formará la Naranja Mecánica ante Túnez:

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TABLA: ASÍ LLEGAN LOS EQUIPOS

Con Países Bajos con la primera opción para cerrar líder, así marcha el grupo F antes de la última fecha:

BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL GRUPO F

Comienza la acción en simultáneo para definir a los clasificados del Grupo F del Mundial 2026: Túnez vs Países Bajos y Japón vs Suecia juegan hoy.

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