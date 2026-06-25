El Mundial 2026 vive la última jornada de un peleado grupo donde tres países llegan con opciones de cerrar como líderes. Por eso jugarán a la misma hora, con Países Bajos a la cabeza, enfrentando a Túnez.
Los naranjas llegan líderes con cuatro puntos, pero mejor diferencia que Japón, quien tiene las mismas unidades. Justamente, los nipones jugarán ante Suecia a la misma hora, con los escandinavos terceros con tres unidades.
Por eso habrá que esperar hasta el final para definir a los dos clasificados directos y si el tercero se clasifica como uno de los mejores en su lugar. Países Bajos y Japón corren con ventaja hasta antes de los partidos.