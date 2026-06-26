El Loco no escondió su amargura y terminó explotando frente a las cámaras de la transmisión oficial. Su futuro en la Celeste es un misterio.

Marcelo Bielsa y Uruguay le dijeron adiós al Mundial 2026 luego de quedar eliminados a manos de España. La noche de este viernes la Celeste no pudo con la Roja de Europa y cayó por la cuenta mínima, quedándose sin opciones de pelear como mejor tercero.

En un encuentro muy áspero y que se terminó definiendo por el gol de Álex Baena, los Charrúas cerraron su participación en la cita planetaria. Una manera que no dejó para nada contento al técnico, quien terminó explotando ante las cámaras.

Fue luego del partido que al técnico le harían la tradicional ronda de preguntas. Sin embargo, antes de que esto comenzara ya había perdido la paciencia, lo que lo llevó a apurar a gritos tanto al camarógrafo como a la periodista, lo que ya genera polémica.

Marcelo Bielsa termina a gritos tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

A Marcelo Bielsa se le salió la cadena después de un cierre para el olvido en el Mundial. La derrota de Uruguay por la cuenta mínima frente a España dejó a la Celeste sin chances de clasificar a la próxima ronda, lo que dejó furia al Loco.

Marcelo Bielsa no logró la hazaña con Uruguay y quedó eliminado del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Las cámaras de la transmisión oficial esperaban conversar con el entrenador después del encuentro, pero nadie pensó en la reacción que tendría. Apurado por irse al camarín, el estratega se aburrió y le gritó con fuerza a quienes debían entrevistarlo. “¡Dale de una vez!“, dijo muy molesto.

Ya cuando comenzó la conversación, a Marcelo Bielsa le preguntaron por las razones detrás del pobre Mundial de la Celeste, dando una categórica respuesta. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores“, lanzó.

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Las salidas de Fernando Muslera y Federico Valverde generaron polémica en redes sociales, especialmente con el último. “Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque“, explicó sobre Pajarito.

Finalmente y ante la consulta de si el arquero le dijo algo como para dejar la cancha en el entretiempo, el entrenador sorprendió. “Nada”, finiquitó antes de salir rápido a camarines.

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Marcelo Bielsa explota de furia tras quedar eliminado en el Mundial 2026 frente a España. El Loco termina el proceso de la peor manera posible y todo indica que no seguirá al mando de la Celeste, lo que debería definirse en las próximas horas.

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Así queda Uruguay en la tabla de posiciones de su grupo en el Mundial 2026

Uruguay se despide del Mundial 2026 y Marcelo Bielsa queda a un paso del despido. Foto: Opta.

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En resumen, Bielsa, Uruguay y el Mundial 2026