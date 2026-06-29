Este lunes se vivirá un intenso duelo por los dieciseisavos del Mundial, donde ambas escuadras dejaran todo en la cancha por pasar de fase.

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. Con el inicio de los dieciseisavos de final, las selecciones comienzan a disputar partidos de eliminación directa, donde un solo error puede significar el adiós al torneo.

Uno de los encuentros que marcará la jornada de este lunes será el choque entre Alemania y Paraguay, dos equipos que buscarán quedarse con el boleto a los octavos de final. El ganador seguirá en carrera por el título, mientras que el perdedor pondrá fin a su participación en la cita planetaria.

La siguiente ronda ya tiene a Canadá como su primer clasificado, selección que aseguró su clasificación tras imponerse a Sudáfrica en el primer duelo de los dieciseisavos de final.

¿Dónde ver Alemania vs Paraguay?

El partido se jugará este lunes 29 de junio a las 16:30 horas y la transmisión estará disponible a través de la señal abierta de Chilevisión, en cable por DSports de DirectTV, mientras que en streaming se podrá disfrutar a través de Chilevisión.cl y las plataformas de DGO y Paramount+.

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Así llegan las escuadras a los dieciseisavos de final

Alemania logró una rápida clasificación a la siguiente fase tras una positiva campaña en Fase de Grupos que no estuvo exenta de sorpresas. La Die Mannschaft integró el Grupo E donde comenzó con una aplastante victoria contra Curazao por 7 a 1, seguido de otro triunfo de Costa de Marfil por 2 a 1 y una inesperada derrota contra Ecuador por 2 a 1.

Por su parte, Paraguay integró el Grupo D y tuvo una clasificación un poco más compleja, donde comenzó perdiendo por 4 a 1 contra Estados Unidos, seguido de un triunfo por la cuenta mínima contra Turquía y un empate a 0 contra Australia.