Tras caer contra Ecuador, Leon Goretzka se subió al bus de los sudamericanos y la imagen fue captada en video, destacando las risas de los presentes.

La selección alemana llegó a la Copa del Mundo con la misión de convertirse en candidata y volver a ser ese equipo de primerísimo orden que pelee el título planetario. Sin embargo se llenó de dudas e incertidumbre en el cierre del Grupo E de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Tras debutar con triunfos ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), los germanos cayeron 2-1 contra Ecuador. Los sudamericanos hicieron un gran partido, que sorprendió a Alemania.

Pese a todo, los europeos se clasificaron a dieciseisavos de final primeros en el grupo, mientras los ecuatorianos esperan que se defina la tabla de los mejores terceros, pero el antecedente y la hazaña del equipo dirigido por Sebastián Beccacece ya está escrita.

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Goretzka tomó el bus equivocado y se hace viral

Y tan confundida quedó Alemania que el el mediocampista germano de los registros del Bayern Múnich, Leon Goretzka, se equivocó tras el partido en una graciosa postal que quedó captada por las cámaras.

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Consumada la derrota germana, Goretzka se disponía a volver al hotel de concentración, pero se equivocó de bus subiendo al micro de Ecuador.

Las risas no se hicieron esperar mientras el volante se daba media vuelta para bajar del bus del rival con una mirada que reflejaba la confusión del momento y el bajón por la inesperada derrota en el Meadowlands Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Cabe recordar que, junto a Goretzka, Alemania está liderada por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Leroy Sané y Kai Havertz.

Resumen:

-Alemania cayó 2-1 ante Ecuador pero avanzó primera en el Grupo E.

-Leon Goretzka subió por error al bus ecuatoriano tras finalizar el partido.

-Meadowlands Stadium en Nueva Jersey fue el escenario de este encuentro mundialista.