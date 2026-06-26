Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

La derrota dejó mal a Alemania: Leon Goretzka se confunde y casi se va al hotel con Ecuador

Tras caer contra Ecuador, Leon Goretzka se subió al bus de los sudamericanos y la imagen fue captada en video, destacando las risas de los presentes.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La confusión viral en Alemania tras la derrota ante Ecuador.
© Getty ImagesLa confusión viral en Alemania tras la derrota ante Ecuador.

La selección alemana llegó a la Copa del Mundo con la misión de convertirse en candidata y volver a ser ese equipo de primerísimo orden que pelee el título planetario. Sin embargo se llenó de dudas e incertidumbre en el cierre del Grupo E de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Tras debutar con triunfos ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), los germanos cayeron 2-1 contra Ecuador. Los sudamericanos hicieron un gran partido, que sorprendió a Alemania.

Pese a todo, los europeos se clasificaron a dieciseisavos de final primeros en el grupo, mientras los ecuatorianos esperan que se defina la tabla de los mejores terceros, pero el antecedente y la hazaña del equipo dirigido por Sebastián Beccacece ya está escrita.

Zlatan Ibrahimovic alucina con el triunfo de Ecuador ante Alemania… y con el cabello de Beccacece

ver también

Zlatan Ibrahimovic alucina con el triunfo de Ecuador ante Alemania… y con el cabello de Beccacece

Goretzka tomó el bus equivocado y se hace viral

Y tan confundida quedó Alemania que el el mediocampista germano de los registros del Bayern Múnich, Leon Goretzka, se equivocó tras el partido en una graciosa postal que quedó captada por las cámaras.

Tweet placeholder

Consumada la derrota germana, Goretzka se disponía a volver al hotel de concentración, pero se equivocó de bus subiendo al micro de Ecuador.

Las risas no se hicieron esperar mientras el volante se daba media vuelta para bajar del bus del rival con una mirada que reflejaba la confusión del momento y el bajón por la inesperada derrota en el Meadowlands Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

¡Traigan refrigeradores! Ecuador de Beccacece patea a Alemania y está virtualmente clasificado

ver también

¡Traigan refrigeradores! Ecuador de Beccacece patea a Alemania y está virtualmente clasificado

Cabe recordar que, junto a Goretzka, Alemania está liderada por Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Leroy Sané y Kai Havertz.

Resumen:

-Alemania cayó 2-1 ante Ecuador pero avanzó primera en el Grupo E.

-Leon Goretzka subió por error al bus ecuatoriano tras finalizar el partido.

-Meadowlands Stadium en Nueva Jersey fue el escenario de este encuentro mundialista.

Lee también
Mientras todos en Uruguay critican a Bielsa, en España lo elogian
Mundial 2026

Mientras todos en Uruguay critican a Bielsa, en España lo elogian

Nueva Zelanda y Bélgica: Horario y dónde ver el Mundial 2026
Mundial 2026

Nueva Zelanda y Bélgica: Horario y dónde ver el Mundial 2026

Ballack y show de Beccacece: "Es una locura... perdió la cabeza"
Mundial 2026

Ballack y show de Beccacece: "Es una locura... perdió la cabeza"

"Lo vine siguiendo en el viaje ante Colo Colo": Carabalí celebra a Ecuador
Mundial 2026

"Lo vine siguiendo en el viaje ante Colo Colo": Carabalí celebra a Ecuador

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo