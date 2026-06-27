El delantero Mehdi Taremi se quejó tras el empate ante Egipto, en el cual le anularon un gol a los persas en los segundos finales.

La selección de Irán “ha vivido las de Quico y Caco” en el Mundial 2026. Desde no poder concentrar en Estados Unidos y tener que quedarse obligados en Tijuana, a sufrir con un gol anulado en los segundos finales ante Egipto.

El cuadro persa estuvo a un paso de sellar su clasificación a 16° de final frente a los africanos, sin embargo, su gol en el tiempo de agregado fue anulado por una milimétrica posición de adelanto.

Tras el partido ante Egipto se desahogó el capitán iraní Mehdi Taremi, quien no tuvo problemas para irse en contra de la FIFA, por las injusticias que cree haber sufrido en la Copa del Mundo.

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Mehdi Taremi se va en contra de la FIFA por trato a Irán

El delantero de Olympiacos fue fuerte y claro y reclamó por todo lo que ha tenido que vivir su seleccionado en el Mundial, que aún no está eliminado y este sábado se define si clasifica como uno de los 8 mejores terceros.

“Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Entonces, desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, sentenció Taremi tras el partido con los egipcios.

“Esta Copa del Mundo es un desastre. Es un desastre. Quiero decir, la FIFA tiene que resolver cada problema aquí, pero desafortunadamente no han podido“, agregó el ex Inter de Milán.

Mehdi Taremi se quejó por el trato que recibió Irán en el Mundial. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Luego, Taremi emplazó al propio presidente del organismo: “el señor (Gianni) Infantino vino a nuestro camarín en el primer partido y dijo: ‘Es solo al comienzo’. Pero la fase de grupos termina y no tenemos a nuestro personal de logística aquí. No tienen visa”.

¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar a Tijuana? Amamos a la gente de México, amamos Tijuana, es muy bueno, son personas muy humildes, los amamos. Pero, como jugadores profesionales en una competición profesional, esto no es correcto“, cerró Mehdi Taremi.

Irán espera que se den los resultados y aspira a meterse por la ventana a los 16° de final del Mundial… le duela a quien le duela.

En síntesis

La selección de Irán debió concentrar en Tijuana por no poder hospedarse en Estados Unidos.

debió concentrar en Tijuana por no poder hospedarse en Estados Unidos. El capitán Mehdi Taremi criticó a la FIFA tras sufrir un gol anulado ante Egipto .

criticó a la FIFA tras sufrir un gol anulado ante . El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el camarín de Irán en el primer partido.