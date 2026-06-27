El entrenador de la selección uruguaya reconoció que hubo un motivo de fuerza mayor para sacar al golero ante España.

Un verdadero papelón consumó la noche del viernes la selección uruguaya, porque es el único equipo de la Conmebol que no pudo clasificar de ronda en el Mundial 2026.

El equipo de Marcelo Bielsa cerró su participación en la Copa del Mundo de la peor forma, puesto que le “regaló” la victoria a España, que se impuso por 1-0 y ganó el Grupo H.

La Celeste se inclinó tras un nuevo error del criticado arquero Fernando Muslera, quien no pudo contener un débil remate del delantero Álex Baena y aquello le alcanzó a la Roja de Europa para vencer.

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Fernando Muslera le pidió a Marcelo Bielsa que lo cambiara en Uruguay

En la previa al partido entre Uruguay y España mucho se habló de la titularidad de Muslera, sin embargo, Bielsa se mostró firme y le dio la confianza al meta de Estudiantes de La Plata, por sobre Sergio Rochet.

El nuevo error de Muslera decantó en algo insólito. El propio jugador le pidió al Loco en el entretiempo del partido que lo cambiara, es decir, la modificación no se dio por decisión del estratega.

“Yo no tomé la decisión de cambiar a Fernando. Decidió él salir en el entretiempo”, sostuvo Bielsa.

El paso de Marcelo Bielsa por la selección uruguaya se acaba con una fuerte polémica y con una dura eliminación de la Copa del Mundo.

Loquito, véngase a Chile, acá sí lo queremos…

En síntesis

La selección uruguaya fue el único equipo de Conmebol eliminado en fase de grupos.

fue el único equipo de Conmebol eliminado en fase de grupos. España venció 1-0 a Uruguay con un gol del delantero Álex Baena .

venció 1-0 a Uruguay con un gol del delantero . El arquero Fernando Muslera cometió un error y pidió voluntariamente ser cambiado en el entretiempo.