Filtran el último cara a cara de Marcelo Bielsa con plantel de Uruguay: “Me dejaron solo”

El “Loco” se despidió de la selección charrúa y disparó contra los referentes del equipo por llevarle la contra en el Mundial.

Marcelo Bielsa rompió el silencio y tuvo su último cara a cara con el plantel de Uruguay. Es que la eliminación del Mundial caló hondo en el adiestrador. Por lo que decidió despedirse del equipo, dejando en claro que su ciclo ya terminó en la selección charrúa.

La caída ante España marcó el terminó de una participación donde no pudo vencer a Cabo Verde ni a Arabia Saudí. Para peor se fue del Mundial con solo dos puntos y ni pudo acercarse a los ocho cupos de mejores terceros.

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Por lo mismo, este domingo se realizó la última reunión de toda la comitiva de Uruguay. Lo que se registró en Playa del Carmen. Esto permitió el cara a cara de Bielsa con sus jugadores.

El último cara a cara de Marcelo Bielsa con selección de Uruguay

Según el periodista Sebas Giovanelli, el encuentro “tuvo duros pasajes”. Pero lo que marcó el encuentro fue la frase de Marcelo Bielsa contra los referentes. “Me voy triste porque me dejaron solo”, acusó fuerte y claro el rosarino.

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Aunque no se detalló el nombre de los apuntados, todo indica que serían los mismos referentes que días antes le pidieron bajar las cargas en los entrenamientos. Esto debido a la exigencia de Bielsa en sus prácticas y al cansancio que arrastraban en sus clubes.

Por lo que los apuntados serían Fernando Muslera, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. Los jugadores más experimentados, pero que siempre fueron parte de la contra de Bielsa. “Esto es un fracaso absoluto. Nunca hubo buena relación con los jugadores”, detalló Alberto Kesman en entrevista a Redgol, sobre el momento crítico que vive la celeste.

En resumen:

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos tras perder 1-0 ante España.

El relator Alberto Kesman calificó la campaña como un “fracaso absoluto” debido a las decisiones de Marcelo Bielsa.

Kesman criticó la excesiva exigencia física del entrenador y la mala relación que mantuvo con el plantel.