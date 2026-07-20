El Capo de Provincia retoma la acción internacional en Copa Sudamericana, para enfrentarse al conjunto Xeneize.

O’Higgins se prepara para un duro desafío internacional. El Capo de Provincia visitará a Boca Juniors en La Bombonera por la ida en play-offs de Copa Sudamericana.

El elenco rancagüino llega tras finalizar segundo en el Grupo C del torneo, mientras que el Xeneize disputará el repechaje luego de terminar tercero en su zona de la Copa Libertadores, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

Boca solo ha disputado un partido durante el receso, con un 2-0 sobre Sarmiento en la Copa Argentina. Mientras que O’Higgins, mantuvo mayor ritmo jugando en Copa Chile y Copa de la Liga.

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Boca en Copa Sudamericana?

O’Higgins vs. Boca Juniors juegan este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas en la Bombonera, por la ida de los play-offs en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de DSports (610/1610). Además contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming DGO.

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