Y ahora, de vuelta a lo nuestro: O’Higgins contra Boca y el regreso del torneo esta semana

Terminó el Mundial y en Chile ahora nos enfocamos en lo que sucederá esta semana con O'Higgins ante Boca y la vuelta de la Liga de Primera, donde Colo Colo defiende el liderato ante Limache.

El Mundial quedó en el pasado con el título que España consiguió ante Argentina en el estadio de New Jersey. Lo bueno para los amantes del fútbol es que, como decía Julio Martínez, ahora estamos de vuelta a lo nuestro.

Lo más importante esta semana para el fútbol chileno sucederá el jueves, cuando O’Higgins deba enfrentar a Boca Juniors en el encuentro de ida por el repechaje de Copa Sudamericana.

El partido se jugará en la Bombonera a las 20.30 de Chile, mientras que la revancha será el jueves 30 en El Teniente.

Boca solamente llega con un partido en el cuerpo en el receso: fue en Copa Argentina, donde ganó por 2-0 a Sarmiento. El Capo, en tanto, jugó Copa Chile y Copa de la Liga, por lo que llega con mayor rodaje.

O’Higgins juega ante Boca en la Bombonera

El regreso del torneo nacional

Este viernes también vuelve el torneo chileno, que se paralizó hace más de un mes para dar paso a la fase de grupos de Copa Chile y a las semis de Copa de la Liga.

Será el puntero, Colo Colo, quien el viernes acaparará todas las miradas en el estadio Monumental, cuando enfrente a una de sus Bestias Negras del último tiempo: Deportes Limache. Se disputará el duelo a las 20.30 horas.

Recordar que el Cacique acumula 36 unidades y le lleva 10 puntos a U. Católica, su más cercano perseguidor, y 12 a Universidad de Chile, que marcha en tercer lugar junto a Coquimbo y Palestino.

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Los cruzados, en tanto, recibirán en el Claro Arena el sábado a La Serena, mientras que la U jugará el fomingo en el sintético de La Florida ante Audax, que tiene nuevo DT: Patricio Graff.

Católica y Coquimbo, con un ojo en Copa Libertadores

Las primeras fechas del campeonato le servirán a Católica y a Coquimbo para agarrar ritmo de cara al compromiso más importante que tienen este semestre: los octavos de final de Copa Libertadores.

La UC chocará contra Estudiantes de La Plata, en partidos que se disputarán el 11 y 18 de agosto. En tanto, los piratas juegan ante Platense el 12 y 19 de agosto. Ambas llaves comienzan en Argentina.

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Primera B también vuelve al ruedo

Quienes también empiezan a jugar son los equipos de Primera B. El fin de semana se suspendió la fecha producto del temporal, pero retoman ahora en la segunda fecha de la segunda rueda.

El puntero es Cobreloa, que recibirá el sábado a Santa Cruz en Calama a las 17.30 horas. Wanderers, escolta con tres unidades menos, enfrentará a San Felipe en el Elías Figueroa de Valparaíso al mediodía de ese sábado.