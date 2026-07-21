Mientras Damián Pizarro define su salida de Racing, este club lo espera con los brazos abiertos

El delantero nacional está a detalles para armar maletas y volver a jugar en la Liga de Primera.

El mercado de fichajes se mueve en Chile y uno de los nombres que suenan más fuertes es Damián Pizarro. El delantero de 21 años podría volver a la Liga de Primera para el segundo semestre del 2026.

Pero la movida todavía necesita un importante paso. Esto porque el ariete todavía no cierra su salida de Racing Club.

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El chileno llegó a la Academia a finales de enero del 2026 y bajo el mando de Gustavo Costas intentó hacerse un espacio en el equipo estelar. Sin embargo, no pudo afianzarse.

Incluso se esperaba que con la llegada de Juan Pablo Vojvoda podría tener una segunda oportunidad. Pero no figura en los planes del estratega que dirigió en Unión La Calera.

El futuro de Damián Pizarro en Chile

Así las cosas el especialista en mercado de contrataciones como César Luis Merlo, confirmó que tiene todo listo para seguir su carrera en Audax Italiano.

El tema es que todavía falta la rescisión de contrato para abrochar su salida. Pero todavía sigue en negociación. “El pibe está pidiendo dinero que negoció con Racing. Es lo justo, si lo están echando. Yo le tenía fe en un principio. Pero ahora tiene arreglada su llegada a Audax”, informó en Picado TV.

Damián Pizarro afina detalles para volver a jugar en Chile: Audax Italiano lo espera

A su vez en Pauta de Juego indicaron que Pizarro hasta podría llegar a cubrir la salida de Diego Coelho que analiza dejar la institución itálica.

Mientras tanto, reportaron al otro lado de la Cordillera, la llegada del delantero fue a través de una opción de compra por cerca de cinco millones de dólares por el 70% de su carta. Por lo que la cifra que pide Pizarro no sería menor.