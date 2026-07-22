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¡Atención corredores! Abren 2.000 nuevos cupos para la Corrida Familiar de Maipú

Las nuevas inscripciones comienzan este miércoles 22 de julio.

Por Franccesca Arnechino

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Corrida Familiar de Maipú abre nuevas inscripciones.
Corrida Familiar de Maipú abre nuevas inscripciones.

Buenas noticias para quienes todavía no alcanzaban a inscribirse. Arauco Maipú y la Municipalidad de Maipú anunciaron la apertura de 2.000 nuevos cupos para participar en la quinta versión de la Corrida Familiar de Maipú.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 13 de septiembre, convocando a familias, vecinos, personas mayores y corredores de todas las edades.

Las nuevas inscripciones están disponibles desde las 13:00 horas de este miércoles 22 de julio, a través del sitio web oficial del evento.

¿Cuánto cuestan las inscripciones?

La organización mantendrá los valores sociales anunciados en la primera convocatoria. La categoría 5K tendrá un valor de $2.500, mientras que la participación en los 10K costará $3.500, incluye número oficial de competencia y el kit de carrera.

El recorrido de la corrida comenzará en el tradicional Templo Votivo de Maipú y finalizará en el centro comercial Arauco Maipú, en una jornada que busca promover la vida sana y la recuperación de los espacios públicos.

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Desde la organización hicieron un llamado a la comunidad a realizar la inscripción con anticipación, considerando la alta demanda registrada durante la primera etapa de convocatoria.

Para inscribirse y conocer todos los detalles del evento, los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la corrida.

En resumen…

  • 2.000 nuevos cupos fueron habilitados para la Corrida Familiar de Maipú.
  • El evento será el domingo 13 de septiembre, con categorías 5K y 10K.
  • Las inscripciones comienzan este miércoles 22 de julio a las 13:00 horas.
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