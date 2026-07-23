El “Mundial” de un chileno de 11 años: viajó a Australia para cumplir su gran sueño

David Valenzuela, joven talento del BMX Race, aterrizó en Brisbane para competir contra los mejores del mundo.

Mientras el fútbol mundial baja el telón, un joven deportista chileno vive su propia Copa del Mundo a más de 11 mil kilómetros de casa.

Se trata de David Valenzuela, quien con apenas 11 años viajó hasta Brisbane, Australia, para disputar el Mundial Challenge de BMX Race, una de las grandes citas internacionales de esta disciplina olímpica.

El representante de Peñalolén llega a la competencia con una carta de presentación que ilusiona. Es tetracampeón del Campeonato Nacional y también suma cuatro títulos consecutivos en la Copa Chile.

Ahora, su desafío es medirse ante los mejores exponentes de su categoría, Boys 11.

“Me siento bien y contento. Es cumplir un sueño para mí, una gran oportunidad para medirme con los mejores del mundo”, aseguró David, estudiante del Colegio Mayor Peñalolén y parte del programa Promesas Chile.

Largo viaje para representar a Chile

La aventura australiana comenzó el miércoles 8 de julio, cuando David dejó Santiago para iniciar un extenso viaje hasta Oceanía.

La adaptación no fue sencilla. La diferencia horaria de 14 horas le pasó la cuenta durante los primeros días, aunque con el paso del tiempo logró acomodarse y retomar sus entrenamientos.

“Me costó mucho acostumbrarme al horario, pero ya estoy listo para dar lo mejor de mí”, comentó el joven ciclista.

Con las prácticas oficiales ya en marcha, David tiene claro cómo enfrentará este desafío internacional: “Voy a darlo todo y a correr con el corazón”.

Más allá de la pista, el joven también ha disfrutado de la experiencia australiana, con visitas a Gold Coast y parques donde pudo conocer de cerca canguros, koalas y cocodrilos.

En resumen…