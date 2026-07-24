El entrenador de los albos se refirió a la contratación del arquero africano de 40 años, que llega al líder de la Liga de Primera.

Colo Colo no para de ganar en la Liga de Primera, porque en el inicio de la segunda rueda sumó una trabajada victoria por 3-1 sobre Deportes Limache en el estadio Monumental.

Los albos sumaron su séptima victoria consecutiva en el certamen chileno, donde están en la cima, gracias a los goles de Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y Felipe Raipán.

Finalizado el partido ante los limachinos habló el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien tuvo palabras sobre la contratación del arquero caboverdiano Vozinha, que se suma al Cacique para el segundo semestre.

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Tano Ortiz le pone tarea a Vozinha en Colo Colo

El director técnico de los albos conversó con TNT Sports, donde le preguntaron sobre el arribo del mejor arquero del Mundial 2026 al Monumental, y le puso tarea.

“En la negociación no estoy. En esas cosas no soy encargado. Lo que sí sé y tengo claro es que es un jugador más y tendrá que pelear el puesto como los demás“, dijo el Tano.

Fernando Ortiz habló de Vozinha. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Es algo que habíamos hablado, es algo que sabíamos, y que cada jugador que va a llegar viene a competir”, cerró Ortiz sobre Vozinha.

En los próximos días Vozinha llegará a Chile, para firmar en Colo Colo y pelear con la titularidad con Gabriel Maureira, el meta que reemplazó al lesionado Fernando de Paul en el elenco popular.

En síntesis

Colo Colo venció por 3-1 a Deportes Limache y sumó siete victorias consecutivas.

venció por 3-1 a Deportes Limache y sumó siete victorias consecutivas. El entrenador Fernando Ortiz afirmó que el arquero Vozinha competirá por el puesto.

afirmó que el arquero Vozinha competirá por el puesto. El portero Vozinha llegará a Chile para disputar la titularidad con Gabriel Maureira.