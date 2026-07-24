El delantero argentino está con problemas físicos y no podrá ser considerado para el encuentro de este domingo.

El mercado de fichajes de cara al segundo semestre de la Liga de Primera ha estado muy lento, y uno de los pocos equipos que hizo uso de la opción de contratar jugadores es Universidad de Chile.

El entrenador de la U, Fernando Gago, pidió la llegada del delantero argentino Gonzalo Reyna, a quien conoce desde su estadía en Racing Club, por ende recaló en el cuadro nacional para el cierre de la temporada 2026.

Reyna fue presentado en sociedad y ocupará la camiseta 32 de la tienda azul, sin embargo, no podrá debutar este domingo ante Audax Italiano y deberá esperar su momento.

ver también De la molestia e incomodidad a “no estoy enojado” y una sonrisa: curioso momento de Gago en U de Chile

Gonzalo Reyna se lesiona en la U

Gonzalo Reyna tenía ganas de estrenarse en Universidad de Chile este domingo desde las 17:30 horas ante Audax Italiano en La Florida, pero se lesionó y tendrá que esperar.

En Emisora Bullanguera dieron a conocer que el argentino se resintió en el entrenamiento de este viernes, por lo que no podrá ser considerado por Fernando Gago ante los itálicos.

Gonzalo Reyna es baja en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

“El extremo presentó problemas físicos en el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, lo que lo deja fuera de competencia”, señaló el citado medio.

Universidad de Chile tuvo muchos problemas con las lesiones en la primera rueda, lo cual se extiende para el arranque de la segunda etapa de la Liga de Primera.