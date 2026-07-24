Dos regresos en la U: Gago confirma que Edu Vargas y Charles Aránguiz dejaron atrás sus lesiones y serán considerados frente a Audax este domingo.

Universidad de Chile se prepara para la reanudación de la Liga de Primera. Los azules visitan este domingo a Audax Italiano por la fecha 16 y el mismo entrenador, Fernando Gago, confirmó dos esperados regresos tras ausencia de varias semanas.

“Charles Aránguiz y Eduardo Vargas sí, van a estar consideración para ser convocados“, dijo Fernando Gago en conferencia de prensa desde el CDA.

Cabe recordar que Vargas se recuperó de una doble fractura costal sufrida en el choque con Omar Carabalí durante el partido contra O’Higgins, mientras Aránguiz estuvo varias semanas con complicaciones musculares por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

ver también A Gago le preguntan por extraños negocios de U de Chile con Huachipato: “Si supiera lo diría”

Gago: los casos de Zaldivia y Rivero

Asimismo, Gago manifestó que “Matías (Zaldivia) está en el proceso final, ya le quedan los último días para soltarlo como lo queremos, para ponerlo bien físicamente y que sostenga los partidos que vienen“.

Vargas y Charles vuelven en la U; Zaldivia casi y Rivero avanza según Gago.

El defensa azul sufrió un desgarro en mayo contra La Calera, lamentando una recaída a principios de mes que retrasó su regreso a las canchas.

Respecto a Octavio Rivero, baja prácticamente en todo lo que va del año por una sinovitis aguda en la rodilla izquierda, el DT de la U sostuvo que “ya está en los procesos finales de sus tiempos, necesitaremos ponerlo bien en lo futbolístico y físico para encontrar su mejor versión cuando regrese a jugar“.

ver también Alexis Sánchez rechaza tajante a U de Chile con “paralé” a Mandreva: “No estoy en ningún circo”

La U enfrenta a Audax Italiano este domingo 26 de julio, desde las 17:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida. El partido por la fecha 16 de la Liga de Primera será arbitrado por Cristián Garay.

Resumen:

-Fernando Gago confirmó los regresos de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas tras sus lesiones.

-La U enfrentará a Audax Italiano el domingo 26 de julio a las 17:30.

-Matías Zaldivia y Octavio Rivero continúan en la fase final de sus recuperaciones médicas.