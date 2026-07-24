Fernando Gago asegura que echaría al agua a los responsables en caso de haber visto un tema raro en el mercado de fichajes de U de Chile.

En los últimos años los negocios entre Universidad de Chile y Huachipato fueron constantes, pues los controladores de ambos clubes, Michael Clark y Victoriano Cerda, trabajaban de la mano según ha declarado gente ligada al grupo Sartor.

Un asunto que le fue consultado a Fernando Gago en conferencia de prensa. “Se levantaron muchas sospechas sobre cómo fichaba la U, cuál es su mecanismo de fichaje”, le preguntó el avezado Francisco Caneo de Radio Cooperativa.

Gago, ducho en estas situaciones, salió jugando como en su mejor época de futbolista en Real Madrid. “De lo que no me corresponde hablar, no lo haré, no lo sé”, aunque al menos señaló que “si supiera lo diría”.

Explicó luego que “mi relación es constante con Manuel (Mayo), tratamos de buscar las mejores opciones para el club. La negociación la lleva a cargo Manuel, por ahí tenemos diferencias, en otras no y estamos de acuerdo. Pero en la parte deportiva la charla es con Manuel”.

Gago habló del tema de los refuerzos en U de Chile

Gago no se altera por la demora en los refuerzos

U de Chile solamente contrató al puntero Gonzalo Reyna hasta el momento. Un tema que no altera a Fernando Gago, quien incluso se mofó de los rumores de que estaba molesto por la lentitud en el tema.

“Me dijeron que estaba enojado. Naaa, qué voy a estar enojado”, comentó el estratega de Universidad de Chile quien luego señaló cómo está la situación.

“Estoy trabajándolo, siempre todos tenemos necesidad de lo inmediato. Pero los refuerzos tardan, me ha tocado ir como jugador en el último día del mercado. Hay situaciones que no son fáciles“, señala.

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“Pero la necesidad es que todo sea inmediato, trabajamos con Manuel en las mejores opciones, ver cómo mejorar el plantel, ver el día de mañana que haya proyección como el caso de Gonzalo. Hablo todo el día con Manuel”, declaró.

Eso sí, asegura que llegará otro futbolista más en las próximas semanas. “Sí vamos a usar el cupo de refuerzo, pero no diré qué vamos a reforzar”, manifestó Gago.