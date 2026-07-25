El zaguero de 22 años está en el país para sumarse al Romántico Viajero, pero un inesperado problema tiene su fichaje en duda. ¡Aunque desde México confían en que todo se resuelva positivamente!

A pesar de que el uruguayo Valentín Gauthier ya está en Santiago para firmar por la U de Chile, su contratación no ha sido oficializada por el Romántico Viajero. Apenas aterrizó en la capital, el espigado defensor charrúa de 22 años fue a someterse al chequeo médico de rigor.

El jueves 23 de julio, Gauthier puso un pie en el país. En teoría, para reforzar la zaga central del Bulla. Aunque su contratación quedó en vilo. Al menos demorada por una fuerte razón. “No superó los exámenes médicos de rigor y eso le ha impedido firmar su contrato”, informó ADN Deportes.

“La razón se debe a un problema menor en el tobillo, molestia que arrastraba desde el León de México y que pone en duda su incorporación a la U”, añadió el citado medio gracias a los datos recabados por la periodista Rocío Ayala. De todas formas, dieron la versión del cuadro azteca.

Valentín Gauthier en acción por el Club León vs Atlético San Luis en la Liga MX. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Esa radioemisora aseguró que “desde el conjunto azteca le aseguraron a ADN Deportes que aún se puede dar, pero las próximas horas serán claves”. Vale decir, el fichaje del exmarcador central de Juventud Las Piedras se entrampó por razones médicas.

Para la rueda de prensa previa al duelo ante Audax Italiano, el director técnico del Bulla fue consultado directamente por los dos refuerzos. Pero sólo abordó la llegada de Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años que se sumó a préstamo desde Racing Club.

“Puedo hablar de Gonzalo, que sí está entrenando con nosotros y es del club. Valentín todavía no ha firmado entonces no me corresponde hablar. De él hablaremos cuando corresponda. No se hizo oficial, por eso no hablo de él. No entrenó conmigo”, aseguró Gago en el Centro Deportivo Azul.

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La contratación de Valentín Gauthier en la U de Chile pende de un hilo

El chequeo médico previo a la firma de Valentín Gauthier por la U de Chile no dio el resultado esperado, aunque el futbolista se mostró dispuesto para sumar minutos lo antes posible. “Hice toda la pretemporada con el León, vengo preparado como si tuviera que jugar mañana”, aseguró el charrúa.

Por lo mismo, Gago fue consultado respecto de la demora en las incorporaciones. Algo que conoce bien de su época como DT. Pero también cuando fue un reputado volante central que incluso defendió la camiseta del Real Madrid en España.

Fernando Gago sabe que no es fácil cerrar negociaciones en el mercado. (Andrés Piña/Photosport).

“Hay veces que los refuerzos tardan. Me ha tocado como entrenador que lleguen en el último día. Como jugador me tocó ir en el cierre del mercado de pases. Algunas situaciones que se hacen fáciles y rápido”, describió Pintita, como le decían en su época de mediocampista de Boca Juniors.

Y prosiguió. “Pero ante tanta necesidad de que todo se haga rápido, hay veces que no es tan así. Trabajamos todos los días para encontrar las mejores opciones”. Además, Gago ratificó tener contacto diario con Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul. Habrá que ver cómo se resuelve esta situación.