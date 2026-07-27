El arquero africano tiene la opción de conseguir un importante hito en los Albos.

Colo Colo dio un verdadero golpe en el mercado internacional al conseguir el fichaje de Vozinha para este 2026. Los Albos le ofrecen una oportunidad única en su carrera.

Josimar José Évora Dias no era un jugador que estaba en la mente de los futboleros. Sin embargo, la Copa del Mundo 2026 marcó un antes y un después en su carrera. Con la selección de Cabo Verde brilló en Norteamérica y se alzó como uno de los mejores arqueros del torneo.

El ofrecimiento de Colo Colo a Vozinha

Luego de la Copa del Mundo, Vozinha se transformó en uno de los jugadores más famosos del planeta fútbol. Sus grandes actuaciones contra España y Argentina quedaron en la retina de los seguidores, por lo que pese a sus 40 años, ahora es un jugador muy apetecido.

Se habló de muchos clubes, incluso de Inter Miami de Lionel Messi. Pese a esto, el portero africano eligió a Colo Colo. Más allá de lo económico, hay algo que los Albos le ofrecen y que quizás pudo tentar al meta más que cualquier cosa: ser campeón.

ver también Johnny Herrera sorprende con su felicidad por la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Un acierto total”

Pese a la extensa trayectoria de Vozinha, en su carrera hay una deuda: títulos. De hecho solo registra dos. El primero fue una liga de Cabo Verde con el Mindelense en 2011. Claro que este torneo no es de carácter profesional y de hecho, ningún jugador de su selección que estuvo en el Mundial 2026 disputa esta competición.

El otro trofeo que tiene el nuevo arquero de Colo Colo, es la Copa de Chipe con AEL Limassol en el 2019. De esta manera, jamás ha ganado una liga como tal en toda su carrera y ahora a los 40 años, en Chile tiene la opción de cumplir ese deseo.

Vozinha llega a Colo Colo desde el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Imagen: Getty

Colo Colo es el líder del fútbol chileno con 12 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. De no pasar una catástrofe deportiva, los dirigidos por Fernando Ortiz tienen grandes opciones de dar la vuelta olímpica y Vozinha, cumplir el sueño de por primera vez ser campeón nacional. Bien dicen que nunca es tarde.