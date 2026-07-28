El mediocampista es la gran obsesión de Fernando Ortiz y, luego de no traerle el arquero que pedía, el Cacique está obligado a cumplirle a su DT. Explicaron la gran traba que hay para sellar el acuerdo.

Diego Valdés es la gran obsesión de Colo Colo en el mercado de fichajes de invierno, pero todavía no se concreta. El Cacique está negociando desde hace semanas para poder fichar al mediocampista, encontrándose con algunas trabas importantes.

Después de la llegada de Vozinha, muchos esperaban que el Eterno Campeón se volcara con todo a buscar a la figura de Vélez Sarsfield. Y este martes se conocieron de importantes novedades al respecto, con días claves por delante.

El Cacique y el volante tienen todo acordado entre ellos para que el traspaso se concrete, pero es el cuadro argentino el que aparece como el gran problema. Esto, ya que por ahora siguen sin permitir que el jugador quede libre para negociar.

Diego Valdés entra en “tierra derecha” para saber si será refuerzo de Colo Colo

A Colo Colo se le ha complicado el deseo de contar con Diego Valdés. El Cacique está buscando al jugador, pero no quiere negociar con su equipo y espera que lo suelten para no gastar tanto.

Diego Valdés jugó en Vélez mientras Colo Colo lo busca.

En medio de las dudas que hay con su fichaje, el periodista Cristián Alvarado contó en qué están las cosas. “Siguen las reuniones entre el representante del jugador y los dirigentes de Vélez Sarsfield“, señaló en Los Tenores de Radio ADN.

De hecho, el reportero albo fue claro en señalar que el traspaso de Diego Valdés a Colo Colo puede aclararse muy pronto. “Seguramente las próximas horas serán determinantes para saber si será refuerzo“, enfatizó.

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La situación tiene muy atentos a los hinchas y presionado a Colo Colo. El mercado de fichajes de invierno cierra antes de la cuarta fecha, por lo que le quedan tres semanas para poder avanzar. Mientras tanto, el mediocampista ha estado sumando minutos en Vélez Sarsfield para poder llegar en las mejores condiciones.

Habrá que esperar para ver si es que las negociaciones llegan a buen puerto. Fernando Ortiz ya fracasó con el arribo de Santiago Mele y ahora el club apuesta a darle en el gusto para que, por lo menos, pueda tener a una de sus obsesiones para la segunda rueda.

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Diego Valdés y Colo Colo tienen todo prácticamente listo, pero Vélez Sarsfield no quiere ceder en su postura. El Cacique busca un nuevo 10, aunque por ahora parece estar más lejos que cerca.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Diego Valdés