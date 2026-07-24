Los Albos quieren contar con el volante, pero al parecer el Fortín tiene planes muys distintos.

Colo Colo todavía no suma refuerzos para el segundo semestre del 2026. Si bien tiene los ojitos puestos en Diego Valdés, al parecer en Vélez Sarsfield no aprueban este coqueteo.

Los Albos lideran con comodidad la Liga de Primera gracias a una gran campaña liderada por Fernando Ortiz. El entrenador se ganó el derecho a elegir y quiere contar con el volante que milita en el Fortín. Sin embargo, las negociaciones han sido bastante complicadas.

El gesto de Vélez con Valdés

El Tano Ortiz tuvo bajo su dirección técnica a Diego Valdés en el América de México. Fue ahí que conoció su calidad y sabe que puede ser un aporte significativo para su Colo Colo, además de que puede ir proyectando al equipo para la Copa Libertadores 2027 si todo sale bien.

Valdés está en Vélez Sarsfield, donde no ha tenido un paso sencillo. El jugador ha sufrido con problemas físicos que le han quitado participación, pero cuando ha estado en buena forma, ha mostrado destellos de su talento. En cerca de un año suma 25 partidos, 2 goles y 5 asistencias.

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Pese al fuerte interés de Colo Colo y su rol secundario en el José Amalfitani, Guillermo Barros Schelotto, su DT, no lo quiere soltar y así lo demostró con la convocatoria para el partido contra Instituto de Córdoba, ya que incluyó al chileno en la nómina.

Por si fuera poco, desde Vélez publicaron su nómina en la página web oficial del club y con el mismísimo Valdés en portada. Casi como queriendo decir “no lo dejaremos ir”. ¿Un palo para Colo Colo o simple coincidencia?

Lo cierto que desde los Albos no están dispuestos a pagar por Diego Valdés y esperan que este rescinda su contrato con el Fortín. Si el club de Liniers lo considera importante, es complejo que lo vayan a dejar libre y sin recibir dinero por él. Por ahora, está entrampada su llegada al Monumental.