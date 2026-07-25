Estaba todo listo para que Valentín Gauthier fuera el segundo refuerzo azul. Sin embargo, no pasó los exámenes. Ahora, llueven las críticas.

Universidad de Chile marcha tercero en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. El Romántico Viajero está bastante lejos de Colo Colo, líder del torneo, pero no quiere perderle pisada. Para eso, piensa enriquecerse de jugadores en este mercado de fichajes.

Ya llegó Gonzalo Reyna. El jugador de 20 años proveniente de Racing de Avellaneda estuvo seis meses en el fútbol uruguayo y ahora llega bajo la figura de un préstamo con opción de compra al elenco universitario.

Primer fichaje, check. Pero, ¿y quién más? Valentín Gauthier es el nombre más cercano a convertirse en el segundo refuerzo azul. De hecho, ya estaba haciéndose los exámenes médicos y todo pintaba para que fuese presentado próximamente. Y, de repente, todo parece derrumbarse.

ver también La poderosa razón que tiene en duda el fichaje de Valentín Gauthier en la U de Chile: “No superó los exámenes”

Críticas por lo acontecido con Valentín Gauthier en la U de Chile

Valentín Gauthier no habría pasado los exámenes médicos. Esta bomba, lanzada por ADN Radio, sería un nuevo dolor de cabeza para la dirigencia azul y para el DT, Fernando Gago, en vista de los desafíos venideros. Es por eso que RedGol fue a preguntarle a Patricio Mardones, ex volante que se retiró en la Universidad de Chile.

“Yo creo que esto no puede pasar en un equipo grande. Por suerte, no firmó contrato“, partió diciendo Mardones, quien resaltó que la dirigencia deberá tomar decisiones sobre la marcha.

“No es lo ideal que los jugadores, en un equipo grande, lleguen en duda. Hay que darle los días suficientes y yo creo que la dirigencia sabrá tomar decisiones. El entrenador lo necesita ya”, agregó el ex jugador.

“El entrenador lo necesita para mañana. Entonces, esto no es lo ideal. Hay un tema que tiene que ordenar la U (considerando que pasó con Rivero y Lucero) y tratar de mejorarlo“, cerró Patricio Mardones.

Valentín Gauthier pertenece al Club León de México.

En resumen…

Universidad de Chile se posiciona en el tercer lugar del torneo nacional 2026.

se posiciona en el tercer lugar del torneo nacional 2026. El jugador Gonzalo Reyna llegó a Universidad de Chile a préstamo con opción de compra.

llegó a Universidad de Chile a préstamo con opción de compra. El futbolista Valentín Gauthier reprobó los exámenes médicos requeridos para fichar por el club.