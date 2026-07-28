El Romántico Viajero quiere mover bien sus fichas en el mercado. Para eso, no quiere cometer los errores que ya están a la vista.

No ha sido el mejor mercado de fichajes, por el momento. La Universidad de Chile concretó la llegada de Gonzalo Reyna y se quedó con cuello a la espera de Valentín Gauthier. Pero, no por eso no se va a seguir buscando.

Esto abre el horizonte a nuevas cartas. Y el ojo se puso, para variar, del otro lado de la Cordillera. En este caso, hablamos de un mediocampista que empieza a sonar fuerte en el Bulla.

Es que la medianía de cancha es importante para la U. Sobre todo, pensando que Colo Colo se encuentra a doce puntos de distancia y la diferencia parece abismal. Es tiempo de generar cambios de calidad. En Estudiantes de La Plata podría estar la respuesta.

ver también Kudelka le quita de las manos un refuerzo a U de Chile: Bruno Cabrera sigue en Newell’s

La Universidad de Chile busca a jugador impronunciable

Con Colo Colo escapado, el Romántico Viajero tiene que apelar al mercado para marcar cierta diferencia que no se ha logrado dentro del campo de juego. En el duelo ante Audax Italiano, se consiguió sumar de a tres, pero se mostraron falencias que pueden y deben ser superadas.

Por esto mismo, la U habría puesto el ojo en Bautista Kociubinski, jugador de Estudiantes de La Plata que también estaría siendo sondeado por Platense. Así, por lo menos, lo anticipó la cuenta especializada en el Pincha, Le Radar.

Con el nombre ya levantado, se espera que esta semana sea clave para Universidad de Chile, en el tema de fichajes. El Romántico Viajero tiene que tener en cuenta el cupo de extranjero, un problema que parece sortearse con el descarte de Valentín Gauthier como opción.

El jugador fue parte de Montevideo City Torque en la última temporada | Instagram

¿Quién es Bautista Kociubinski?

Tiene 25 años y el dueño de su pase es Estudiantes de La Plata. Viene de jugar en Montevideo City Torque. Fue campeón de la Copa de la Liga y del trofeo de campeones con el Pincharrata.