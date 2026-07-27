Aclaran el millonario sueldo de Vozinha en Colo Colo: casi triplica lo que ganaba en Portugal

El arquero de Cabo Verde llegará este martes a Chile para sellar su incorporación en los albos para el segundo semestre.

Un viernes perfecto tuvo Colo Colo. Primero, los hinchas supieron de la llegada de un fichaje mundial y luego vencieron a Deportes Limache, para estirar ventajas en la Liga de Primera.

El Cacique sumó una histórica victoria en el estadio Monumental, porque por primera vez le pudo ganar al elenco tomatero y lo hizo por un claro 3-1, a pesar de que terminó jugando con un futbolista menos.

Antes de la victoria, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmaba la contratación del arquero Vozinha, elegido el mejor meta del Mundial 2026 con Cabo Verde.

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El sueldo de Vozinha en Colo Colo

La llegada del portero africano a Colo Colo tiene algo más que lo deportivo, debido a que el meta arrasó en redes sociales por sus presentaciones en la Copa del Mundo y pasó a tener casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Vozinha llega como jugador libre desde el GD Chaves, de la segunda división de Portugal, donde no renovó su vínculo. El club luso le pagaba poco menos de 10 mil dólares al mes al caboverdiano.

Josimar Dias llegada a Colo Colo con otro carácter, por lo que firma el mejor contrato de su carrera y en El Mercurio aclaran el sueldo que le ofreció ByN para ficharlo.

Vozinha se hizo popular en el Mundial. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

En primera instancia se decía que Vozinha iba a cobrar alrededor de 47 mil dólares, sin embargo, el monto será cercano a los 25 mil dólares. Además, tendrá premios por todo lo que pueda arrastrar con su marca, que ahora es a nivel planetario.

Colo Colo ficha a un arquero de fama mundial, que llega a reforzar a un equipo que lucha por ganar la Liga de Primera a final de año.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera