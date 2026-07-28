El ex arquero del Cacique analiza la llegada del meta africano y le indica que no será tan fácil jugar en el cuadro chileno.

Colo Colo tenía la necesidad de reforzar su arco y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tomó la decisión de traer al mejor arquero del Mundial 2026: Vozinha llega a Chile.

El mismísimo controlador del cuadro albo llevó las riendas en las negociaciones con el golero de Cabo Verde, y el pasado viernes anunció que se suma como fichaje para el cierre de la Liga de Primera.

Vozinha aún no encuentra afinando los últimos detalles para viajar al país y sumarse a los trabajos del entrenador Fernando Ortiz, pero le aseguran que no la tendrá fácil, puesto que sentirá la presión de jugar en un equipo grande.

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Terremoto Cejas asegura que Vozinha no la tendrá fácil en Colo Colo

Uno que conoce todos los recovecos del arco de Colo Colo es Sebastián Cejas, quien llegó desde Europa al cuadro albo y jugó la final de la Copa Sudamericana 2026.

El ex arquero argentino aprueba el arribo de Vozinha al cuadro popular, sin embargo, le avisa que no será tan sencillo ponerse la camiseta amarilla del conjunto chileno.

Vozinha trae sus atajadas a Chile. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

“Primero se debe respetar la decisión del entrenador, si él considera que contratar un arquero de estas características eleva la competencia, se acepta; después está la bajada de línea del club, si de verdad quiere proteger el capital de la institución, que es el chico (Gabriel Maureira) que está atajando bien y demostró que está para competir”, señaló el zurdo a El Mercurio.

Luego, Cejas le avisó al africano que “Vozinha demostró estar a la altura en el Mundial y lo puso en una vidriera internacional, pero atajar en Colo Colo, donde el arco es muy grande, tiene a mi entender más presión que hacerlo en Cabo Verde, pero es un arquero con experiencia”.

Vozinha arribará este miércoles a Santiago para iniciar su camino en el fútbol chileno, donde defenderá la camiseta de Colo Colo.

En síntesis

Fichaje de Vozinha : el mejor arquero del Mundial 2026 jugará por Colo Colo.

: el mejor arquero del Mundial 2026 jugará por Colo Colo. Anuncio el viernes : Aníbal Mosa lideró las negociaciones con el golero de Cabo Verde.

: Aníbal Mosa lideró las negociaciones con el golero de Cabo Verde. Arribo este miércoles: Vozinha llegará a Santiago para trabajar con el entrenador Fernando Ortiz.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera