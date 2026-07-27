Desde México surge la posibilidad de la llegada de un jugador que ya estuvo en el radar de Colo Colo a principios de año.

Todos hablan de lo mismo. Que Vozinha aquí, que Vozinha allá. Parece que todo el mercado de fichajes de Colo Colo se concentró en un único nombre, el del portero caboverdiano que triunfó en el Mundial 2026. No obstante, hay más.

Colo Colo no ha movido toda su grúa aún. Hay un jugador que despierta serio interés en Macul y que ya sonó a principios de año. Lo que pasa es que su alto coste y el vínculo que mantiene con su club impedía su arribo al cuadro popular.

Pero, las cosas se están destrabando. Víctor Dávila empieza a ser apartado en América de México y ya hay voces que aseguran que su partida es inminente. Desde tierras aztecas señalan que su destino más probable es, justamente, Colo Colo.

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¿Por fin llega? Víctor Dávila suena en Colo Colo

Desde México lo dijeron alto y claro: Víctor Dávila podría llegar a Colo Colo como un préstamo con opción de compra. Así lo informó el periodista de ESPN, Víctor Díaz, quien aseguró que la llegada de nuevos atacantes a Las Águilas permitiría la salida del chileno.

Cabe mencionar que Víctor Dávila significó una inversión importante del América, pero terminó sin convencer. No tan sólo perdió la titularidad en el club azulcrema, sino que, además, enfrenta un largo proceso de recuperación por una lesión en la rodilla.

La llegada del extremo colombiano, Óscar Perea, significaría el principio del fin para Dávila. De esta forma, América se decidiría, definitivamente, por dejar partir al iquiqueño, que no encontraría lugar en el club azteca. ¿Será el próximo compañero de Vozinha y Arturo Vidal?

Víctor Dávila se acerca a Colo Colo | Getty Images

En resumen…

Víctor Dávila suena para llegar a Colo Colo como préstamo con opción de compra.

suena para llegar a Colo Colo como préstamo con opción de compra. El delantero Víctor Dávila perdió la titularidad en el club América de México.

perdió la titularidad en el club América de México. El fichaje de Óscar Perea facilitaría la salida de Víctor Dávila del club mexicano.