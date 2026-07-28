El volante es nuevo refuerzo de Unión Española e incluso su nombre sorprendió a sus compañeros, pues pensaban que era delantero.

Unión Española venció 2-1 a Deportes Recoleta en Primera B y quedó en el sexto lugar del certamen, a siete unidades de ventaja del líder Cobreloa.

Los hispanos esperan poder campeonar a pesar de la amplia distancia y por eso se reforzaron con el colombiano Nicolás Anelka Valencia, quien ha hecho noticia por su nombre.

El futbolista, que juega de mediocampista y no de delanteros, habló con Redgol en Santa Laura en el encuentro en que el local disputó el lunes por la noche y explicó su curioso nombre.

“Es tema de mis padres, que eran muy fanáticos del jugador, por eso me ponen ese nombre”, señaló quien está acostumbrado que, más que Nicolás, usen Anelka para identificarlo.

Unión Española tiene un nuevo refuerzo: Nicolás Anelka Valencia

“En el fútbol colombiano me llamaban mucho por ese segundo nombre Anelka, que es muy bonito. Se trata de un jugador importante en su época y hay que cargar con eso para bien”, indicó.

Nicolás Anelka Valencia es hermano de Johjan Valencia, quien está jugando desde el año pasado en Universidad Católica. Por eso se le consultó si quizás tiene ese nombre por Johan Cruyff, aunque sólo le dio risa y se limitó a decir “el de Johjan ahí está bien”.

Andrés Vilches se sorprendió con la llegada de Nicolás Anelka Valencia

Quien quedó con la boca abierta con la llegada de Nicolás Anelka Valencia es Andrés Vilches, delantero que pensó en un momento que le llegaba competencia en ofensiva.

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“Cuando supe que llegaba dije ‘traen otro delantero'”, confesó pues el nombre invita a pensar eso, a pesar de que se trata de un volante.

De todas maneras valora su arribo. “Es lindo que lleguen jugadores para sumar el objetivo. Todos suman, todos son importantes, que le llegue el pase para que pueda jugar lo antes posible”, señaló Vilches.