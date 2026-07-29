Audax Italiano anunció a Damián Pizarro como refuerzo en el mercado de fichajes. El delantero llega por un año a La Florida.

Damián Pizarro está de vuelta en el fútbol chileno. Tras dejarse ver este pasado fin de semana en el Estadio Bicentenario de La Florida, el delantero fue confirmado como refuerzo de Audax Italiano.

Este miércoles 29 de julio, el cuadro itálico informó: “Damos por oficializada la incorporación de Damián Pizarro, delantero nacional de 21 años que llega a préstamo desde el Udinese de Italia hasta junio de 2027“.

“El joven atacante debutó con apenas 16 años en el fútbol profesional, donde rápidamente llamó la atención por su potencia, capacidad física y goleadora“, destacó Audax sobre el formado en Colo Colo.

“Su proyección lo llevó a dar el salto al fútbol italiano y posteriormente a sumar experiencias en Francia y Argentina, además de integrar la Selección Chilena”, complementó también.

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Damián Pizarro es el nuevo refuerzo de Audax Italiano

“Damián se incorporará desde hoy mismo a los entrenamientos bajo las órdenes de nuestro entrenador, Patricio Graff, para comenzar a preparar los próximos desafíos junto al plantel”, confirmó Audax Italiano.

El delantero viene de jugar un semestre en Racing de Argentina, donde disputó apenas seis partidos (191′), en donde no anotó goles y registró una asistencia.