Los Xeneizes llegan a Chile con una mínima ventaja y el Capo de Provincia se ilusiona con la remontada.

O’Higgins tendrá uno de los duelos más importantes de su historia. Enfrentan a Boca Juniors por los 16avos de la Copa Sudamericanay el club argentino tiene preparada su formación.

Los Celestes hicieron un buen partido en la ida y contaron con algunas ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, los Xeneizes tuvieron mayor jerarquía y se quedaron con el triunfo por 1-0. De todos modos, la ventaja no permite relajos en la vuelta.

La formación de Boca Juniors

Boca Juniors no vive buenos momentos. La presidencia de Juan Román Riquelme es más cuestionada que nunca y la única forma de salir a adelante es hacerlo con resultados. La Copa Sudamericana permite la opción de seguir con vida a nivel internacional.

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El último fin de semana en el fútbol argentino Rodolfo Arruabarrena decidió guardar a algunos nombres para privilegiar la llave con O’Higgins. La apuesta no le salió bien, ya que cayó goleado por 3-0 ante Riestra. Esto aumenta la presión sobre lo que puedan hacer en Rancagua.

En El Teniente no se guardarán nada y Arruabarrena mandará a la cancha a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel, de acuerdo a lo informan diversos medios argentinos.

Boca sabe que el 1-0 no es suficiente y las entradas en la Región de O’Higgins están totalmente agotadas. Los hinchas del Capo de Provincia quieren crear una verdadera caldera para hacer sentir la localía y que su equipo, pueda seguir en carrera en la Sudamericana.

Merentiel anotó el 1-0 de Boca en La Bombonera. Imagen: Getty

El duelo de vuelta entre O’Higgins y Boca Juniors será este jueves 30 de julio a las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. El partido será transmitido por ESPN en TV y Disney+ en streaming. Los dirigidos por Lucas Bovaglio quieren dar la sorpresa.