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Copa sudamericana

Minuto a minuto: O’Higgins sueña con el batacazo ante Boca Juniors por Copa Sudamericana

El elenco de Lucas Bovaglio quiere hacer historia en El Teniente y presenta once estelar para dar vuelta la llave frente a los xeneizes.

Por Felipe Pavez Farías

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Felipe Ogaz será titular en O'Higgins
© getty imageFelipe Ogaz será titular en O'Higgins

O’Higgins saca la cara por Chile y este jueves va por una nueva hazaña en Copa Sudamericana. El Capo de Provincia sueña con dar vuelta la llave frente a Boca Juniors en el Estadio El Teniente.

En la ida, los trasandinos vencieron por 1-0 con solitaria anotación de Miguel Merentiel. Por lo que llegan al encuentro de está noche con un colchón importante a su favor. Incluso guardó a sus máximas estrellas en la reciente fecha del torneo local, aunque lo pagó caro con una dolorosa derrota por 3-0 frente a Riestra.

¿Va por ESPN o DSports? El canal que transmite a O’Higgins vs Boca por la Sudamericana

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Situación similar a los celestes, que perdieron por 2-0 ante Deportes Concepción por la Liga de Primera. Pese a ello, Lucas Bovaglio confía en lograr el batacazo de los playoffs.

Para esto, prepara oncena titular con Francisco González y Martin Sarrafiore desde el primer minuto. Partido que será más que especial para los trasandinos ya que será el de despedida de Rancagua. 

En la ciudad histórica se vive un ambiente especial por el duelo que tendrán está noche ante uno de los equipos más importantes del continente. A tal punto que desde temprano se inició una campaña para hacer valer la localía y donde se sumaron alumnos de todos los colegios de la región asistieron a clases con su camiseta de O’Higgins.

O’Higgins buscará el batacazo ante Boca Juniors (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

O’Higgins buscará el batacazo ante Boca Juniors (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Pero el encuentro además cuenta con un condimento más que especial: el arbitraje de Wilmar Roldán. El colombiano fue elegido por Conmebol para el trascendental duelo, pero su determinación fue cuestionada por ambos equipos. Sigue los detalles del encuentro en el minuto a minuto de Redgol. 

Minuto a minuto: O’Higgins recibe a Boca Juniors por Copa Sudamericana

Lucas Bovaglio sueña con la hazaña

En O'Higgins mantienen la fe intacta para lograr el batacazo en Copa Sudamericana. Así lo recalcó Lucas Bovaglio en la previa al match ante Boca Juniors.

"Sabemos que será muy difícil dar vuelta la historia. Pero confiamos en nuestras armas y en nuestra localía. Tenemos que entender que son 90 minutos, y no tenemos que desordenarnos si no lo logramos cerrar en los primeros 15", recalcó el adiestrador trasandino. Cabe consignar que los rancagüinos practicaron los penales ante una eventual definición desde los doce pasos.

¡Formación de O'Higgins!

Lucas Bovaglio tira toda la carne a la parrilla y presenta equipo estelar. Los elegidos son Omar Carabalí en el arco. Se repite la línea de cuatro con Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez. En el medio campo Felipe Ogaz, Juan Leiva, Brayan Rabello y Martin Sarrafiore. En delantera Francisco González y Arnaldo Castillo.

¡Ya hay ambiente en Rancagua!

Cientos de hinchas de O'Higgins ya llegan al Estadio El Teniente. Se espera lleno total está noche para el encuentro frente a Boca Juniors.

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El historial de Boca Juniors en Chile

El cuadro que hoy dirige el "Vasco" Arruabarrena llega a Chile con un importante historial a su favor. De 18 partidos jugados por torneos oficiales, ganó 11, empató seis y perdió solo cinco. La última derrota fue en 2008 frente a Colo Colo.

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¿Quién transmite el partido de hoy?

El encuentro válido por los playoffs de Copa Sudamericana entre O'Higgins y Boca Juniors está fijado a las 20:30 horas de Chile. El partido será transmitido por ESPN y por streaming a través de Disney+.

La familia de Williams Alarcón llegó a El Teniente

El chileno Williams Alarcón recibe especial apoyo está noche. Su familia completa llegó al estadio El Teniente para el duelo entre Boca Juniors y O'Higgins. "Es una alegría verlo acá. Seguir su carrera después de tanto tiempo en Argentina. Es un orgullo para nosotros. Le ha costado estos meses, ya que está en uno de los mejores equipos. Ojalá se pueda ganar un puesto", recalcaron a Redgol.

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Todo listo en el camarín celeste

A través de redes sociales, O'Higgins comparte la preparación que lleva para el partido ante Boca Juniors. Este jueves será el ultimo encuentro de Sarrafiore y Pancho González.

¡Formación de Boca Juniors!

El cuadro xeneize ya tiene el once estelar para está noche ante O'Higgins. Los elegidos son: Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes y  Tomás Aranda en el medio; Sebastián Villa y Miguel Merentiel como dupla en ataque.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola amigos de Redgol! Iniciamos una nueva transmisión y nos enfocamos en el partido estelar de Copa Sudamericana entre O'Higgins y Boca Juniors. Sigue todos los detalles acá.

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