Minuto a minuto: O’Higgins sueña con el batacazo ante Boca Juniors por Copa Sudamericana

El elenco de Lucas Bovaglio quiere hacer historia en El Teniente y presenta once estelar para dar vuelta la llave frente a los xeneizes.

O’Higgins saca la cara por Chile y este jueves va por una nueva hazaña en Copa Sudamericana. El Capo de Provincia sueña con dar vuelta la llave frente a Boca Juniors en el Estadio El Teniente.

En la ida, los trasandinos vencieron por 1-0 con solitaria anotación de Miguel Merentiel. Por lo que llegan al encuentro de está noche con un colchón importante a su favor. Incluso guardó a sus máximas estrellas en la reciente fecha del torneo local, aunque lo pagó caro con una dolorosa derrota por 3-0 frente a Riestra.

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Situación similar a los celestes, que perdieron por 2-0 ante Deportes Concepción por la Liga de Primera. Pese a ello, Lucas Bovaglio confía en lograr el batacazo de los playoffs.

Para esto, prepara oncena titular con Francisco González y Martin Sarrafiore desde el primer minuto. Partido que será más que especial para los trasandinos ya que será el de despedida de Rancagua.

En la ciudad histórica se vive un ambiente especial por el duelo que tendrán está noche ante uno de los equipos más importantes del continente. A tal punto que desde temprano se inició una campaña para hacer valer la localía y donde se sumaron alumnos de todos los colegios de la región asistieron a clases con su camiseta de O’Higgins.

O’Higgins buscará el batacazo ante Boca Juniors (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Pero el encuentro además cuenta con un condimento más que especial: el arbitraje de Wilmar Roldán. El colombiano fue elegido por Conmebol para el trascendental duelo, pero su determinación fue cuestionada por ambos equipos. Sigue los detalles del encuentro en el minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: O’Higgins recibe a Boca Juniors por Copa Sudamericana