El volante chileno había entrenado con normalidad, pero una nueva molestia física cambió los planes del cuadro argentino.

Carlos Palacios nuevamente deberá mirar desde fuera un partido importante de Boca Juniors. El volante chileno quedó descartado para enfrentar a O’Higgins este jueves, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La noticia fue informada por Olé, que detalló la situación física que afecta al futbolista nacional. Palacios arrastraba una sobrecarga en el músculo pectíneo y, aunque el lunes había trabajado a la par de sus compañeros, volvió a resentirse en la práctica de este martes.

Según el medio argentino, el cuerpo técnico de Boca Juniors decidió no arriesgar al mediocampista y finalmente lo dejó fuera de la delegación que viajará a Chile para el decisivo encuentro en Rancagua.

Palacios y un 2026 marcado por las lesiones

De esta manera, Palacios se perderá un partido clave para las aspiraciones del conjunto Xeneize, que buscará avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante El Capo de Provincia.

Este nuevo inconveniente físico representa otro duro golpe para el exjugador de Colo Colo, quien ha tenido una temporada complicada debido a sus problemas físicos.

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Recordemos que Palacios fue operado tras sufrir una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante gran parte del primer semestre.

En su regreso, apenas alcanzó a disputar 17 minutos ante Sarmiento por la Copa Argentina antes de volver a presentar molestias.

Incluso, durante este mercado de pases surgieron versiones sobre unaposible salida del club. Sin embargo, el nuevo entrenador de Boca mantiene su respaldo al chileno y espera recuperarlo para su proyecto deportivo.

En resumen…