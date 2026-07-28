Luego de que La Joya estuvo ausente del duelo ante el Capo de Provincia en La Bombonera, le entregó una buena noticia a Rodolfo Arruabarrena, quien se quejó abiertamente de los partes médicos del club.

O‘Higgins afina detalles para recibir a Boca Juniors en la revancha del playoff de la Copa Sudamericana y el cuadro argentino tuvo varias novedades positivas, entre ellas la recuperación de Carlos Palacios. El volante ofensivo chileno quedó fuera del duelo de ida a raíz de una molestia muscular.

Una sobrecarga en el músculo pectíneo, que se encuentra en la zona inguinal, marginó a Palacios del partido que los Xeneizes le ganaron por 1-0 al Capo de Provincia en La Bombonera. La Joya tampoco dijo presente en la paliza que el cuadro Azul y Oro recibió ante Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura trasandino.

Pero sí podrá viajar junto al plantel boquense para la definición de la llave, que se jugará este jueves 30 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio El Teniente. Aunque difícilmente sea titular en la oncena que planea Rodolfo Arruabarrena, quien lanzó una singular queja por los partes médicos de Boca.

Carlos Palacios está disponible nuevamente en los Xeneizes. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Sí, tal como leen: el cuadro argentino informó varias lesiones durante la semana anterior y eso no le gustó mucho al DT. “Se ceban con ese tema. No son tantas, algunas son pequeñas molestias. Viste cómo son los médicos, después los recuperan y dicen ‘mira qué bien lo hicimos”, afirmó el Vasco. El chileno Palacios era uno de esos jugadores.

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Dos jugadores se suman a Carlos Palacios y estarán en la revancha de O’Higgins vs Boca

Carlos Palacios no fue el único que salió del parte médico de Boca Juniors en los días previos a jugar la vuelta frente a O’Higgins. También quedó disponible el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, quien llegó al club en este mercado de fichajes proveniente de Argentinos Juniors.

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“Lozano tiene chances de ser titular”, manifestó el periodista Augusto César, un conocedor de la interna boquense. El citado comunicador también contó que el centrodelantero Milton Giménez será otro que formará parte de la delegación que viajará rumbo a Rancagua.

Milton Giménez en acción ante la Católica, que silenció La Bombonera y eliminó a Boca en la fase grupal de la Copa Libertadores. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Otro que tampoco tendrá problemas para estar en El Teniente será el golero colombiano Álvaro Montero, quien mostró sus dotes actorales tras la dura derrota ante Riestra. Luego del 3-0, el mundialista cafetalero evidenció algunos dolores. Pero ni siquiera necesitó de chequeos médicos para quedar a disposicion.

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¿Cuándo es la revancha de Boca vs O’Higgins?

O’Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves 30 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.Boca Juniors

Revisa el compacto del duelo de ida entre Boca Juniors y O’Higgins