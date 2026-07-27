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Argentina

Rodolfo Arraubarrena reconoce que Boca llega en el suelo ante O’Higgins: “El vestuario es un cementerio”

El DT del cuadro Xeneize indicó que están con la moral muy baja luego del golpe que le dio Riestra en la liga argentina.

Por Carlos Silva Rojas

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Boca vivió un papelón ante Riestra.
© GettyBoca vivió un papelón ante Riestra.

Una cachetada recibió Boca Juniors antes de la revancha con O’Higgins por la Copa Sudamericana, porque vivió un verdadero bochorno ante Deportivo Riestra en la liga argentina.

El cuadro Xeneize jugó con equipo alternativo tras decisión del entrenador Rodolfo Arruabarrena, y lo pasó muy mal, puesto que cayó por un claro 3-0 y se llena de dudas.

El equipo argentino llega con la moral en el piso al partido del jueves ante el elenco rancagüino, en el cual tiene una corta ventaja de 1-0 que quieren revertir los chilenos en casa.

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Tras el bochorno habló el entrenador de Boca, quien reconoció que el camarín quedó en el piso tras lo sucedido ante Riestra en el encuentro válido por la liga argentina.

“Me queda la sensación de que podíamos jugar 60 minutos más y no íbamos a entrarles. Somos Boca y tenemos que generar más. El responsable de esta derrota soy yo. Trabajaré para tratar de conseguir en Chile el resultado que necesitamos“, dijo el ex jugador de Universidad Católica.

Rodolfo Arruabarrena dijo que el camarín de Boca quedó golpeado. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Rodolfo Arruabarrena dijo que el camarín de Boca quedó golpeado. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El vestuario es un cementerio. Eso está bien, que duela. Mañana tenemos que trabajar sobre el partido en Chile contra O’Higgins. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir estos errores y que no se repitan. Hay que trabajarlo y que este tipo de partidos nos sirva para el futuro”, cerró Arruabarrena.

Boca Juniors viene de un pésimo 2026, eliminado de la Copa Libertadores y de la liga local, por lo que espera enmendar el rumbo en el segundo semestre.

En síntesis

  • Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en la liga argentina.
  • El entrenador Rodolfo Arruabarrena asumió la responsabilidad total de la derrota de Boca.
  • Boca Juniors visitará este jueves a O’Higgins con ventaja de 1-0 en Sudamericana.
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