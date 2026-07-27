El delantero salió a préstamo en busca de minutos y ya fue presentado en su nuevo club en el Campeonato Nacional.

El mercado de fichajes sigue en pleno movimiento y los clubes continúan ajustando sus planteles para afrontar la segunda parte de la temporada. En ese contexto, O’Higgins confirmó una nueva salida.

Se trata de Esteban Calderón, delantero de 22 años, quien fue anunciado como nuevo refuerzo de Ñublense.

El atacante llega al conjunto chillanejo en calidad de préstamo, luego de una temporada en la que tuvo escasa participación con el Capo de Provincia, sumando apenas un puñado de minutos en cancha.

La llegada de Calderón a Ñublense

A través de sus redes, la escuadra anunció su incorporación. “¡Esteban Calderón se suma a los Diablos Rojos!. Le damos la bienvenida al delantero Esteban Calderón, quien llega en condición de préstamo desde O’Higgins ¡Vamos por una gran temporada!”.

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El presente de Ñublense

Ñublense tuvo una destacada actuación durante la primera rueda del Campeonato Nacional, finalizando en el cuarto lugar de la tabla, posición que actualmente le otorga un cupo a la Copa Sudamericana.

De cara al segundo semestre, el objetivo del conjunto chillanejo es mantenerse en puestos de clasificación a torneos internacionales e, incluso, acercarse a la pelea por el título.

El equipo suma 25 puntos, muy lejos del líder Colo Colo que suma 39, y muy cerca de Universidad Católica y Universidad de Chile, que acumulan 27 unidades cada uno.

Además, comenzó la segunda rueda con el pie derecho al imponerse por 2-0 sobre Palestino, resultado que le permitió seguir firme en la parte alta de la clasificación.

En síntesis: