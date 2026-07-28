Los Cruzados anunciaron sanciones contra cinco personas que fueron sorprendidas causando disturbios. Solo uno es hincha de la franja.

Universidad Católica hace respetar su casa y aplica duros castigos luego de lo ocurrido el fin de semana. El empate 3 a 3 de los Cruzados ante Deportes La Serena dejó un total de cinco hinchas con prohibición de ingreso al estadio por incidentes.

Después de haber ido ganando 2 a 0, los de la franja quedaron abajo en el marcador en la agonía y terminaron cediendo una igualdad que se jugó tanto dentro como fuera de la cancha. Y es que, en las tribunas, los fanáticos de ambas hinchadas se vieron envueltos en algunos cruces.

La situación fue investigada por los locales, los que este martes anunciaron las sanciones para cinco personas. Eso sí, cuatro de estas son simpatizantes de los Papayeros y solo una de la UC.

Universidad Católica sanciona a hinchas por incidentes con La Serena

Universidad Católica anunció este martes duros castigos contra cinco personas que estuvieron en las tribunas del Claro Arena en el duelo contra Deportes La Serena. Los Cruzados no dejaron pasar los incidentes ocurridos en la galería y tomaron una drástica medida.

Cuatro hinchas de La Serena y uno de Universidad Católica fueron sancionados por incidentes. Foto: Photosport.

A través de un comunicado, el club explicó la decisión. “El Claro Arena es un espacio de respeto y nuestro llamado siempre es a no cometer actos que impliquen sanciones individuales o colectivas. En el partido del pasado sábado, entre Universidad Católica y Club Deportes La Serena, se produjeron situaciones que implicaron sanciones a cinco hinchas con la aplicación del Derecho de Admisión a recintos deportivos, de acuerdo a estas faltas“.

Los involucrados fueron identificados como F.A.T., A.S.L.B., A.L.R.Z. y J.A.V.V. Todos ellos fueron sorprendidos lanzando objetos al campo de juego, por lo que fueron sancionados con 6 años sin poder ingresar al estadio.

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Finalmente está A.A.A.R., quien fue acusado de incitación a la violencia. A esta persona se le aplicó un castigo de 4 años con prohibición de entrar al recinto deportivo.

“La medida comunicada recae en 4 hinchas de Club Deportes La Serena y uno de Universidad Católica, respondiendo a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena“, sentencia el comunicado.

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Universidad Católica se afirma de la tecnología de seguridad del Claro Arena para encontrar a los hinchas que generan incidentes. Los Cruzados dan el ejemplo en el fútbol chileno y castigan con mano dura a los que se pasen de la raya.

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En resumen, Universidad Católica y La Serena