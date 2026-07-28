Alexis Ponce conversó con Redgol, donde detalla el trabajo y lo que debe entender el jugador para poder sacar su potencial.

Lucas Assadi regresó a jugar en Universidad de Chile, luego de 7 partidos sin ser citado por el cuerpo técnico de Fernando Gago, en la victoria por 2-1 ante Audax Italiano.

El volante formado en los azules ingresó en el segundo tiempo, mostrando destellos de su talento con la idea de regresar a para retomar su mejor rendimiento con la camiseta de la U.

Algo que también profundizó el psicólogo deportivo Alexi Ponce, quien trabaja hace un tiempo con Assadi, donde, en el programa La Lupa de Redgol, revela la presión que carga el volante que debe tomar desde una importante perspectiva, por toda la ilusión que hay en su juego.

Alexi Ponce conversó con Cristián Basaure en “La Lupa de Redgol”. Foto: Redgol.

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La expectativa y el tiempo son clave para Assadi en la U

Alexi Ponce estuvo de invitado con Cristian Basaure en el programa “La Lupa de Redgol”, donde reveló el trabajo que han realizado con Lucas Assadi, de manera de ser una gran ayuda para el jugador de U de Chile.

“Lo que puedo comentar es que hace un año que estamos trabajando, pero lo que le pasa es algo que no tiene que ver con él, esto es una expectativa, es algo que puede entender cualquier jugador que quiere cosas y su entorno quiere cosas, porque tiene capacidades”, explicó.

“El talento queremos que sea rápido y le queremos poner velocidades humanas, por ejemplo tenemos la IA que es rápida, pero la velocidad humana no. Hay que respetar los procesos y ver los procesos de los deportistas. Los momentos que pasa un jugador son parte del futbol, momentos que tenga que demostrar, para consolidarse vienen, todos queremos regularidad, el trabajar le da la regularidad“, profundizó.

Por lo mismo, asegura que es muy importante que el jugador, independiente de Assadi, entienda lo que lo rodea y lo que debe trabajar, donde tiene que cumplir su función dentro del fútbol.

“Pero también esta demanda del exterior, desde el deseo y no del conocimiento, que queremos que ande está bien, pero hay que trabajar y es parte del proceso”, finalizó.

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