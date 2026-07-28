El experimentado Miguel Piojo Herrera dejó una pista que evidenció el próximo movimiento del Atlante en la Liga MX. Y todo indica que Lucas Bovaglio pronto se despedirá de dos trasandinos en el Capo de Provincia.

O’Higgins afina detalles para la revancha ante Boca Juniors por el playoff de la Copa Sudamericana y en el club están muy conscientes de que ese duelo será la despedida de Francisco González, quien tras eso se incorporará a los Xolos de Tijuana en México.

Pero el Capo de Provincia pronto sufrirá la baja de otro trasandino, quien parece también tener destino en la Liga MX. Así lo anunció un experimentado director técnico azteca, quien tuvo experiencia en la selección de aquel país. Y hoy en día, dirige al Atlante de la primera división.

Los Potros ya habían asegurado el fichaje del defensor Aarón Quirós, quien llegó desde Vélez Sarsfield de Argentina. Y se había dado a conocer la búsqueda de un volante nacido en el vecino país. Algo que le consultaron directamente a Miguel Herrera en ESPN.

Miguel Herrera es el DT del Atlante desde Manuel Velasquez/Getty Images)

El Piojo no quiso hablar mucho, pero contó prácticamente todo. “El volante argentino juega en O’Higgins. Ya les dije más de lo que debería”, afirmó Herrera cuando le pidieron una pista sobre el próximo refuerzo que llegará al cuadro que suma un punto al cabo de dos partidos ligueros.

Evidentemente todas las luces apuntaron hacia Martín Sarrafiore, mediocampista de 28 años quien llegó en enero de 2024 al Capode Provincia desde Independiente de Avellaneda. Todas las señales indican que el “7” también vive sus últimos días en el Monasterio Celeste.

Martín Sarrafiore parece tener los días contados en O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

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Martín Sarrafiore, la otra figura de O’Higgins que fichará en México

Por las palabras del DT del Atlante de México, Miguel Herrera, parece ser que Martín Sarrafiore tiene pocos días más en O’Higgins de Rancagua. Por la experiencia del Piojo, es poco probable que haya dicho eso sin tener la negociación avanzada.

Herrera asumió la dirección técnica del Atlante en julio de este año. Y confirmó que tendrá al argentino a su disposición más pronto que tarde. Así las cosas, Sarrafiore es otro que comienza a cerrar su ciclo en el Capo de Provincia, donde ha tenido mucha continuidad.

Sarrafiore saldrá pronto de O’Higgins, indicó el DT del Atlante. (Jorge Loyola/Photosport).

El “7” suma 82 partidos en el cuadro celeste, donde registra 11 goles a su haber. También regaló ocho asistencias, recibió nueve tarjetas amarillas y una roja. Herrera había dejado otra frase después de contratar al portero colombiano David Ospina. “Nos falta gente, pero están cerrados los refuerzos que pensamos”, lanzó el avezado DT de 57 años a poco del debut.

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Así va el Atlante en la tabla de posiciones de la Liga MX

Al cabo de dos partidos jugados, Atlante está en la parte baja de la tabla pues sólo cosechó un punto.