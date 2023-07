Hay buenas y malas excusas. Una pésima, echarle la culpa a la uña encarnada por tu mal partido. Una que no falla, justificar una derrota por el saqueo arbitral. ¿En cuál de estas dos polaridades se enmarca lo que dijo Joaquín Montecinos?

El chileno, recientemente arribado a Querétaro, tras un paso sin grandes luces por los Xolos de Tijuana, aseguró que su tibio rendimiento en la Jauría se debió a algo exterior a él. “Me afectó mucho la alimentación. Estuve seis meses muy complicado del estómago, me enfermaba cada 4 o 5 días. No sé que habrá sido, porque me alimentaba muy parecido a Chile, pero acá (en México) la comida es muy distinta”, señaló el chileno.

Obviamente, esto no cayó muy bien en los Xolos. Y el que sacó la voz fue Miguel “El Piojo” Herrera, quien le lanzó par de dardos. “No tenemos que escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo”, dijo, enfadado, el ex técnico de la selección azteca.

No contento con eso, el Piojo prosiguió. “Yo todavía lo tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar. Si es buen jugador, que lo demuestre. Después el tiempo dirá quién se equivocó”, remató el ex técnico del club de Tijuana.

Por el momento, Querétaro le está dando la razón a Montecinos. El chileno fue titular en el último duelo de los Gallos Blancos (triunfo 2-0 ante el Santos Laguna) cosa que no sucedía en Xolos. Este fin de semana, el Querétaro no podrá jugar ante el América, por el estado de la cancha del Estadio La Corregidora, que está peor que el CAP de Talcahuano.