Joaquín Montecinos se fue de Chile siendo una de las figuras más prometedoras, pero en México no pudo responder a ese cartel. El extremo no lo pasó bien en Xolos y Querétaro, por lo que espera levantar el rumbo en la temporada 2024.

El ex Audax Italiano está ilusionado para lo que se viene este año y, en conversación con ESPN, sorprendió al revelar que su futuro puede estar fuera de la Liga MX. “He hecho una muy buena pretemporada así que vamos a ver qué depara el destino. Puede ser que no sea acá, así que vamos a ver”, lanzó.

“Estamos viendo. Acá el fútbol mexicano el manejo no es fácil, no es un mercado fácil así que ahí estamos en tratativas. Espero que sea lo mejor para mi futuro, ir a un lugar donde pueda competir realmente y sentirme bien conmigo mismo”, añadió.

Para Joaquín Montecinos, lo principal es volver al radar de la Roja. “Sé que 2024 será positivo y hay que pensarlo así. Espero estar a la altura y volver a la selección, que es algo que necesito. Lo extraño y sé que estando bien, aportando en mi equipo, estaré de vuelta”.

Joaquín Montecinos adelanta su futuro… ¿en el fútbol chileno?

Joaquín Montecinos no se quedó ahí y reveló que está dispuesto a volver a Chile. “Hoy en día no le cierro las puertas a nadie porque no tengo por qué. Soy un profesional que tiene que estar abierto a cualquier situación”.

Consultado por si seguiría el camino de su padre, Cristian Montecinos, recalcó que “yo soy de La Serena, es el club de mis amores, pero si viene una oportunidad buena para mí y mi futuro, la tomaré. Seguir con el legado del pelado estaría espectacular, pero queda lo mío de poder demostrar”.

Esto en medio de rumores que lo acercan a Colo Colo para la temporada 2024. “Cada jugador tiene una mentalidad y depende del momento. Yo al club que llegue lo haré con la mentalidad ganadora y con la rabia del último año, que no me fue bien”.

“Ojalá los clubes inviertan más porque es la única forma de hacer planteles competitivos. Todos los campeones de copas internacionales tiene dos jugadores por puesto calados, que van de igual a igual. En Chile se necesita eso, esa intensidad necesaria con planteles competitivos para poder competir”, complementó.

Pero ante la pregunta de si recibió contactos de nuestro país, intento salir jugando. “No me gusta decir si me llamaron o no, lo encuentro egocéntrico, así que no diré nada”.

No obstante y para cerrar, Joaquín Montecinos se animó a ilusionar a los hinchas sobre lo que viene en su carrera. “Más adelante lo van a ver, dos o tres semanas más”, sentenció.

¿Te gustaría ver a Joaquín Montecinos en Colo Colo? ¿Te gustaría ver a Joaquín Montecinos en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Montecinos en su paso por México?

Joaquín Montecinos ha vestido las camisetas de Xolos de Tijuana y Querétaro en su paso por México. En el primero logró 40 duelos, con cinco goles, tres asistencias y 2.167 minutos; mientras que en el segundo disputó 14 partidos, sin goles ni asistencias y con 387 minutos en la cancha.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en el fútbol chileno

El mercado de pases del fútbol chileno todavía no tiene una fecha de cierre definitivo al no haber programación oficial. No obstante, el libro estará abierto hasta 24 horas antes de la cuarta fecha.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.