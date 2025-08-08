Fin de semana de Clásicos en Argentina, mientras en el primer turno con Carlos Palacios en la citación Boca recibe a Racing Club de Arias, posteriormente será el turno de un nuevo duelo de chilenos entre el Independiente de Loyola, Cabral y Galdames recibiendo la visita del River Plate de Paulo Díaz.

Gran encuentro a jugarse en el Libertadores de América de Avellaneda y que corresponde a la 4° fecha del certamen de Clausura de Argentina.

¿Juegan los chilenos? Revisa, a continuación, horario, transmisión y posibles formaciones para este imperdible encuentro del fútbol trasandino.

¿Cuándo y a qué hora juega River Plate vs. Independiente?

El Clásico entre River e Independiente se juega este sábado 9 de agosto a partir de las 17:30 horas de Chile en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming el Clásico River-Independiente?

Si quieres ver el encuentro entre River e Independiente en Chile, podrás hacerlo por TV en Chile en la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Si prefieres la opción ONLINE, también podrás verlo en vivo por streaming, a través de la plataforma Disney Plus, ya sea que tengas plan Estándar o Premium.

¿Juegan los chilenos? Probables formaciones:

XI de Independiente vs. River Plate:

En Argentina informan que los “Diablos Rojos” contarán en su once titular no uno, sino con dos chilenos en su formación, Loyola y Cabral, mira el XI a continuación:

Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

XI de River Plate vs. Independiente:

En tanto, también desde Argentina informan que en el elenco “Millonario” sí será de la partida Paulo Díaz, ya que Gallardo formará de la siguiente manera:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Paulo Díaz asoma como titular ante Independiente. (Foto: Getty Images)

